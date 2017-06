Prijzen en beschikbaarheid van de DS 7 CROSSBACK

Na de onthulling van de nieuwe DS 7 CROSSBACK heeft DS Automobiles besloten de lancering op een bijzondere manier in te zetten met de introductie van een limited edition, die waarschijnlijk vanaf juli online kan worden gereserveerd. Klanten die deze DS 7 CROSSBACK La Première reserveren kunnen als begin 2018 achter het stuur plaatsnemen.

De DS 7 CROSSBACK La Première kan vanaf juli gereserveerd worden voor aanschaf, met aanbetaling. Ook kan de SUV al meteen besteld worden in de lease (zowel Private Lease als Operational Lease). Levering van de dieseluitvoering vindt plaats vanaf januari 2018 en de benzine-uitvoering zal vanaf maart 2018 mogelijk zijn.

Limited styling

De limited edition DS 7 CROSSBACK La Première valt op door de chique, exclusieve styling: elegant en charismatisch in Gris Artense, Blanc Nacré of Noir Perla Nera. In combinatie met nappa leder bekleding in de tint Inspiration Art Rubis. Het bijzondere ‘horlogeband’ design van de stoelen wordt benadrukt door de sierstiksels op het gepatineerde nappa leder. Op het dashboard komen de kleuren van het interieur terug en de naam van de limited edition prijkt zowel op het dashboard als op de vloermatten. Op de buitenkant komt het Art Rubis terug in details, zoals bij het DS monogram op het front, de badges op de zijkant en de 20 inch lichtmetalen wielen van het type PARIS. Deze limited edition met exclusief design versterkt de originele persoonlijkheid van de nieuwe DS SUV, die klaar is om zijn eerste bestuurders aangenaam te gaan verrassen!

De DS 7 CROSSBACK La Première is in Nederland leverbaar vanaf € 61.600,- incl. BTW voor de 2.0 BlueHDi 180 S&S EAT8, de 1.6 THP 225 S&S EAT8 is er vanaf € 63.100,- incl. BTW.