Check deze Frankenstein-achtige Alfa op Marktplaats

Sommige mensen gaan wel heel ver met hun wagen.

Stel je zelf eens voor dat je een Alfa Romeo 155 zou mogen tunen. Neem even een momentje voor jezelf om te fantaseren wat je van die wagen kan maken. Vervolgens kan je dat beeld gelijk weer vergeten, want deze versie had je niet bedacht. Ik begrijp ook niet zo goed wat deze verkoper in zijn hoofd had toen deze showcar ontstond.

Laten we het als eerste hebben over de nogal aanwezige Superman badge op de voorkant. Waarom zou je in vredesnaam dit zo groot op je auto zetten, als je vervolgens niet eens een grote rode cape aan de spoiler bevestigd. Hoewel de auto niet Supermans kracht heeft om te vliegen, kan de rijhoogte van de wagen wel worden ingesteld door het air-ride systeem.

Dan moet er ook nog iets gezegd worden over de bumpers en de side skirts. Het ziet er echt uit alsof deze Alfa op volle snelheid tegen een andere auto is aangeklapt en vervolgens is samengesmolten tot een vreemd uitziende combinatie. Daarnaast krijg je er wel nog stoere raamspoilers, sportvelgen, een sportuitlaat en een armsteun bij.

Dan nog even wat feitelijk informatie over deze auto uit 1995 op Marktplaats. De wagen heeft er in totaal 167.000 km op zitten en heeft een jaar stilgestaan vanwege een schorsing. De 1.7 liter benzinemotor levert in totaal maar liefst 116 pk op en brengt je tot een topsnelheid van 200 km/u. De prijs voor dit pareltje is: 1.375 euro.

Maar wacht, er is meer! Mocht je nog een auto, camper of boot thuis hebben staan waar je niets meer mee doet, dan is het ook mogelijk om te onderhandelen over een eventuele ruil. Dit is toch een kans die je niet wilt laten liggen!?

Bedankt Rachid voor de tip!