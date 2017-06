Mercedes wil scoren met hypermoderne bus

Met de bus gaan was nog nooit zo leuk.

Mercedes is lekker bezig met het ontwikkelen van zelfstandig rijdende voertuigen. Na verschillende personenvoertuigen en een truck, is het nu de beurt aan een bus. Sterker nog; als het aan Mercedes ligt, kunnen we rond 2025 al inchecken in deze hypermoderne bus. Het voertuig heeft de toepasselijke en geheel originele naam: ‘Future Bus’.

Vorig jaar werd het systeem al getest is ons eigen land. De bus reed toen een route van 20 kilometer tussen Schiphol en Haarlem. Het voertuig moest onder andere rekening houden met stoplichten, tunnels en fietsers en natuurlijk moest de bus zich ook houden aan alle verkeersregels en keurig stoppen bij iedere halte. De test zonder bestuurder verliep toen gelukkig volledig zonder ongelukken. Wel zat er iemand achter het stuur tijdens de rit als back-up voor het geval dat de techniek uit zou vallen. Ongelukken met autonome auto’s komen namelijk toch nog vaak voor.

Volgens Mercedes zijn zelfstandig rijdende bussen de oplossing voor de toekomst, aangezien steden groeien en meer mensen met het openbaar vervoer gaan. De ‘Future Bus’ is ook geprogrammeerd om met uiterste precisie te stoppen. Het City Pilot systeem kan namelijk minder dan 10 centimeter tussen de bus en de stoep overhouden, zodat passagiers makkelijker kunnen uitstappen.

Op dit moment haalt de bus een snelheid van maximaal 70 kilometer per uur en hij kan alleen rijden op busbanen omdat het verkeer daar minder complex in elkaar zit. Hoewel het een erg indrukwekkend systeem is, moet er toch nog altijd iemand achter het stuur zitten om de omgeving rond het voertuig in de gaten te houden. Deze persoon is ook verantwoordelijk voor het voertuig als er iets zou gebeuren en daarom kan hij op ieder moment het systeem overnemen.