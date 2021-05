Cabriolet aankoopadvies: aandachtspunten op een rijtje - Autoblog.nl

Wanneer je gaat shoppen voor een cabriolet ben je na het kijken en lezen van dit aankoopadvies er helemaal klaar voor!

Wat is een cabriolet? Duh, als het dak er maar af kan. Tellen de Fiat 500C, DS3 en Smart Cabriolet dan ook mee? De raamstijlen en dakranden blijven staan, maar de achterruit gaat wel open. In ieder geval minder open dan een echte cabriolet. Kortom, er zijn veel vormen en de ene cabriolet is de andere niet.

Dus voordat je begint aan je zoektocht naar cabrio’s op Marktplaats, hebben we eerst wat tips voor je.

Je zou het misschien niet verwachten, maar waar het echt zonnig is, rijdt men geen cabrio. Dus Scandinavië en Groot-Brittanië waren traditioneel gezien altijd goede cabrio markten. Het heeft ermee te maken dat een volle zon op je hoofd behoorlijk onprettig kan zijn. Juist wat milder weer is het perfect om met een cabriolet te rijden.

Stoffen kap, cabrio’s met een stalen dak, targa’s en de topless variant.

Een roadster heeft maar twee zitplaatsen, maar er zijn ook zat cabrio’s met een achterbank(je). Klein punt van aandacht: (vrijwel) alle cabrio’s hebben maar 2 zitplaatsen achterin. Nu we het toch over aandachtspunten hebben, laten we ze eens behandelen.

Cabriolet aankoopadvies – Aandachtspunten bij het kopen van een cabriolet

Nadelen van (bijna) iedere cabriolet:

Zitcomfort achterin. Met het dak dicht is de hoofdruimte vaak nogal beperkt, maar dat is op zich makkelijk op te lossen. Wellicht nog een groter nadeel is dat moderne cabrio’s hooguit vier zitplaatsen hebben. Er zijn maar twee plekken op de achterbank. Heb je twee kinderen en willen die allebei een vriendje meenemen: helaas, dat lukt niet. Minder kofferbakruimte –

De nieuwe BMW 4 Serie Coupé heeft 440 liter bagageruimte, de Cabrio 385 liter en met kap open 300 liter. De vorige generatie 4 Serie Cabrio heeft 370 liter en 220 liter ruimte. Een stalen dak zorgt voor extra stevigheid. Bij een cabrio zijn er dus extra verstevigingen aangebracht en dat zorgt voor extra gewicht.



Overige aandachtspunten van dit cabriolet aankoopadvies

Controleer of het dak van een cabrio goed genoeg sluit. Rond de ramen, boven de voorruit, maar ook aan de achterzijde moet de cabriokap strak op ruiten en carrosserie aansluiten.

De meest moderne cabrio’s hebben een elektrisch te bedienen dak, bij oudere auto’s was het soms een optie. Een elektrisch te bedienen dak opent makkelijk, maar bij roadsters is een dak wat je zelf kan opengooien vaak ook prima.

Test het mechanisme van openen en sluiten van het dak. Gaat het soepel zonder haperingen en vreemde bijgeluiden?

De achteruit kan van glas zijn, maar ook van kunststof. Zeker de kunststof ruitjes worden dof en/of kunnen vouwen vertonen. En glazen ruitjes maken minder lawaai!

Bij de meeste stoffen kap is er een middelste laag die rubber bevat. Als de kap (te) oud wordt, dan kan die laag poreus worden. Vervangen van de hele kap is de enige oplossing.

Verkleuring van de kap: verven is geen optie, want dan droogt de kap niet meer goed. Schoonmaken (en daarna impregneren) biedt soms soelaas, een vuile kap kan ook grijs (of groen) uitslaan.

Stallen van de cabrio doe je altijd met het dak dicht. Dan houdt de kap het beste zijn vorm.

Hardtop: zit die erbij? Bij veel auto’s was het een optie, maar bijvoorbeeld bij een Porsche 996 zat die standaard er bij.

Ook het windscherm was vaak optioneel, dus controleer of die erbij zit. Het scheelt enorm qua turbulentie in het interieur.

Aanbod cabrio’s op Marktplaats

Op moment van schrijven staan er zo’n 7.000 cabrio’s op Marktplaats.nl te koop. Ook voor een paar honderd euro kan je cabrio rijden, maar verwacht dan geen pareltje. Voor het totale aanbod aan cabriolets kun je natuurlijk terecht op Marktplaats Auto.