Lezersvraag: Wat is de ultieme lifehack voor de auto? - Autoblog.nl

Tips and tricks om ons automobiele leven makkelijker te maken! Zoals bijvoorbeeld een sneeuwschuiver op je voorbumper…

Alle gekheid op een stokje natuurlijk. We zijn niet op zoek naar zaken die je in de winkel kunt kopen die specifiek met het doel gemaakt zijn om iets voor je te kunnen betekenen. We willen dingen die als bij-effect hebben dat ze handig van pas kunnen komen.

En het leuke aan een platform dat autoliefhebbers met elkaar verbindt, is toch wel dat we nooit te beroerd zijn om elkaar te helpen. Zo delen we graag de beste stuurmanswegen met elkaar. En zijn we ook niet te beroerd om tips te delen over betrouwbare fun auto’s. Dus leek het ons hier helemaal niet gek om eens om wat tips and tricks te vragen die ons automobiele leven makkelijker maken. Deze keer zijn we in de lezersvraag dus op zoek naar de ultieme life hack voor de auto. Wat is een truukje dat werkt?

Zo heb ik laatst eens geprobeerd om de voorruit van mijn Z4 schoon te maken met een oude krant. Ik had een prop van de zaterdag-editie van El País gemaakt en verhip… Nadat ik daarmee mijn ruiten had afgeveegd waren ze echt schoon.

Laatst zag ik ook een filmpje van iemand die zijn banden weer als nieuw liet glanzen met WD40. Dat spoot hij op een doekje en wreef daarmee de showroomstaat terug.

Of je kunt kattengrit onder de aangedreven wielen strooien als het sneeuwt. Dan kun je zonder winterbanden en zonder enorme sneeuwschuiver aan je bumper toch weg kunt komen.

Maar voordat ik al het gras onder jullie voeten wegmaai, hou ik op met voorbeelden geven, het moet voor jullie namelijk ook nog een uitdaging blijven, is het niet?

Help ons dus aan jouw ultieme lifehack voor de auto in de comments!