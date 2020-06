‘Cabrio’s zijn veiliger dan coupés’

Voor de afwisseling behandelen we een open dak-onderzoek, in plaats van een open deur-onderzoek. De vraag die centraal staat: wat is het verschil tussen coupés en cabrio’s qua veiligheid?

Je zou zeggen dat de veiligheid van een auto er niet op vooruitgaat als je er een cabrio van maakt. Weliswaar wordt de afwezigheid van het dak gecompenseerd door verstevigingen, maar daarmee wordt een cabrio nooit veiliger dan een coupé. Of toch wel?

Positief

Het Amerikaanse IIHS (Insurance Institute for Highway Safety) onderzocht de verschillen in veiligheid tussen cabrio’s en reguliere auto’s. Wat bleek? Cabrio’s scoren niet slechter als je kijkt naar ongelukken. Sterker nog: cabrio’s vielen juist in positieve zin op.

Ongelukken

In het onderzoek is er gekeken hoe vaak cabrio’s een ongeluk krijgen en hoe vaak de dichte varianten van dezelfde auto een ongeluk krijgen. Ook is er gekeken naar de sterftecijfers. Tegen de verwachting in vielen deze cijfers in beide gevallen lager uit bij cabrio’s, hoewel de verschillen niet significant zijn.

Moderne auto’s

Het onderzoek richtte zich overigens alleen op moderne auto’s. Om precies te zijn is er gekeken naar één tot vijf jaar oude auto’s die op Amerikaanse bodem een ongeluk kregen in de periode 2014-2018. Hoe veilig je jezelf kunt wanen in een oude cabrio wordt dus niet duidelijk uit het onderzoek.

Percentages

Bij het vergelijken van de cijfers bleek het aantal door de politie gerapporteerde ongevallen per mijl 6% lager te liggen bij cabrio’s. De bestuurder bleek 11% minder vaak te overlijden. Dit ondanks het feit dat cabriorijders – logischerwijs- wel vaker uit hun auto werden gelanceerd (21% vs. 17%).

Verklaring

Hoe zijn deze cijfers te verklaren? Daar hebben ze bij het IIHS ook over nagedacht. Mogelijk speelt het hogere gewicht van cabrio’s een rol. Zwaardere auto’s zijn namelijk veiliger (voor de inzittenden dan). Ook hebben cabriorijders beter zicht met het dak omlaag. Verder worden cabrio’s vaker bij mooi – en dus veiliger – weer gereden.

Qua rijgedrag wezen de statistieken geen significante verschillen uit. Cabriorijders hebben iets vaker hun gordel om en rijden iets minder vaak te hard. Ze hebben daarentegen wel iets vaker een slok op. De verschillen zijn echter minimaal. Wel is het aannemelijk dat cabriorijders over het algemeen rustiger rijden, hoewel er geen cijfers zijn om dat te onderbouwen.

Het onderzoek wijst in ieder geval uit dat er geen reden is om aan te nemen dat cabrio’s onveiliger zijn. Degenen die deze zomer in een (niet al te oude) cabrio rondrijden hoeven zich dus geen zorgen te maken over de veiligheid van dit soort auto’s.

De volledige onderzoeksresultaten zijn te raadplegen via de website van het IIHS.

Foto: een gecrashte 3-serie Cabrio, vastgelegd door @sanderstline