De Lightweight GT is het nieuwste meesterwerk van Eagle

Eagle voegt weer een nieuw pareltje toe aan hun repertoire in de vorm van de Lightweight GT.

De Jaguar E-type is een klassieker die men nog lang niet vergeten is. Daarnaast krijgt de E-type ook weer hernieuwde aandacht door middel van restomods. Op dat gebied gaat er weinig boven de creaties van Eagle. Hun nieuwste model is de Eagle Lightweight GT. Zeg nou zelf: waarom zou je een nieuw ontwerp maken als je ook een van de beste ontwerpen ooit kunt gebruiken?

Na onder meer de Eagle Speedster en de Eagle Low Drag GT kunnen we nu een volgende creatie van de Britten bewonderen. De Lightweight GT is een herinterpretatie van de gelijknamige Jaguar uit 1963. Van het origineel zijn er maar 12 exemplaren gebouwd, dus het is bijna onmogelijk om er een op de kop te tikken.

Daarom is er nu Eagle, die verder gaat waar Jaguar ooit stopte. Als basis voor de nieuwe Lightweight dient een ‘normale’ E-type Series I. Daarbij gaat Eagle niet voor een één op één kopie van de originele Lightweight. De Britten zijn namelijk niet bang om te verbeteren waar nodig. Zo heeft hun Lightweight bijvoorbeeld een schuiner aflopende achterruit en lagere dorpels.

Dat zijn alleen nog maar optische aanpassingen. Qua techniek viel er uiteraard ook nog het een en ander te verbeteren. De Eagle Lightweight GT heeft daarom nu een 4,7 zes-in-lijn, geïnspireerd op het originele Jaguar-blok. Deze levert 385 pk en 508 Nm koppel. Ook niet onbelangrijk bij een auto die Lightweight heet: het gewicht. Dit komt uit op 1.017 kg, dankzij het gebruik van materialen als magnesium, Inconel en titanium.

Verder is de Eagle Lightweight GT er qua comfort behoorlijk op vooruitgegaan ten opzichte van het origineel. Zo is bijvoorbeeld de zitpositie verbeterd en is er een airco ingebouwd. Dit alles is uiteraard met veel oog voor detail gedaan, zodat het klassiekergevoel niet verloren is gegaan.

Iedere Eagle Lightweight GT wordt volledig op maat gemaakt voor de klant. Prijzen communiceert Eagle niet, dus reken maar op een bedrag van zeven cijfers.