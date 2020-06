Maak kennis met de veertiende generatie Ford F-150

Ford presenteert de nieuwe generatie van hun belangrijkste model: de F-150.

De Ford F-150 is een enorm succesnummer. Omdat iedere Amerikaan en zijn buurman er een koopt is het een van de bestverkochte auto’s ter wereld. Wat doe je met een model dat zich ruimschoots bewezen heeft? Precies, niet meer veranderen dan nodig. Het is dan ook geen verrassing dat het design geen verrassing is.

Afgaande op de zijkant zou je bijna denken dat het een facelift is, maar toch is dit wel degelijk een nieuwe generatie van de F-150. Ieder paneel is namelijk opnieuw ontwerpen. Wel staat de auto nog op hetzelfde platform.

Exterieur

Qua exterieur zijn de grootste wijzigingen aan de voorkant te vinden. Hoewel het front nog heel vertrouwd aanvoelt zijn de grille en koplampen toch compleet anders. De grille is in 11 varianten te krijgen. Van achteren is de nieuwe Ford F-150 vooral te herkennen aan de LED-achterlichten.

Interieur

Het interieur wordt gedomineerd door een nieuw 12 inch scherm. Deze is standaard op een XLT high-uitvoering of hoger. De uitvoeringen daaronder moeten het standaard met een 8 inch scherm doen. Wat verder opvalt is de uitklapbare armsteun in de middenconsole. Na het inklappen van de schakelpook kun je hier een vlakke werkruimte creëren.

Hybride

Op motorisch vlak is het grootste (en tevens enige) nieuws de komst van een hybride aandrijflijn. De combinatie van een 3.5 V6 en een elektromotor zou moeten zou deze variant de krachtigste pick-up in zijn klasse moeten maken. Hoeveel vermogen en koppel deze versie dan krijgt laat Ford echter nog niet los. Over een Raptor wordt nog met geen woord gerept, maar die volgt hopelijk nog.

Bij de tijd

Qua technologie is de nieuwe Ford F-150 ook helemaal bij de tijd. De pick-up krijgt namelijk het nieuwe ADA (Active Drive Assist)-systeem van Ford. Dit maakt hands free rijden mogelijk op bepaalde snelwegen. Een camera houdt intussen in de gaten of de bestuurder op blijft letten. Dit systeem werd onlangs ook al aangekondigd voor de Mustang Mach-E. De F-150 krijgt evenals de Mach-E ook over-the-air-updates.

Praktisch

Ford heeft ook nog tal van praktische snufjes toegevoegd. Zo heeft de F-150 nu een generator aan boord, die 2 tot 7,2 kW kan leveren. De achterklep is voorzien van een geïntegreerd liniaal, een houder voor mobiele apparaten, vakjes voor potloden en een bekerhouder.

De nieuwe Ford F-150 zal deze herfst leverbaar worden. Prijzen maakt Ford nog niet bekend.