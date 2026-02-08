Amerikanen gaan met ‘Nederlands’ verkeersidee aan de slag

Een verkeersoplossing die groot gemaakt is door ons eigen Nederland, wordt nu in de Verenigde Staten toegepast.

Voor een land zo klein als Nederland hebben we erg veel wegen. En nou willen wij als autofanaten niks liever dan gigantische lappen asfalt om lekker door te rijden, maar vergeet onze vrienden met vacht en/of veren niet. Bij vrijwel elk verkeersproject wordt duidelijk dat je toch op een bepaalde manier moet inperken om de natuur en dieren te beschermen. Daar bestaat een idee voor dat niet perse van origine Nederlands is, maar de grootschalige toepassing ervan toch vaak toegeschreven wordt aan ons.

Ecoduct

Dat is het ecoduct. Het idee is heel simpel: een brug over een snelweg die de natuur aan beide kanten verbindt. Waardoor het voor de dieren niet voelt alsof de snelweg hun habitat verdeelt, want middels een soort grasstrook kunnen ze gewoon van oost naar west reizen. Dieren tevreden en mensen kunnen gewoon doortuffen. Nederland kent de meeste ecoducten, in ieder geval per vierkante kilometer, ter wereld. En het grootste ecoduct ter wereld. Toch wel iets om trots op te zijn.

Californië aan de haal met ecoduct

De VS hebben weer een hele andere kijk op verkeer dan wij. De infrastructuur aldaar wordt vooral gezien als… traditioneel. Veel snelwegen en die mogen ook veel ruimte innemen. Voor staten als Californië, waar veel ecologisch denkende mensen wonen, een doorn in het oog. Vandaar dat de Amerikanen met een schuin oog naar ons keken (waarschijnlijk) en voor het eerst aan die kant van de plas met een ecoduct op de proppen komen.

En dat mocht ook wel eens een keer. De Wallis Annenberg Wildlife Crossing wordt al besproken in 2014. Het goede doel van Annenberg gaf het project een enorme geldboost waardoor deze dit jaar nog opent. Dit vanwege poema’s die graag aan beide kanten van de snelweg willen zijn. Eén specifieke poema wist 10 banen van de snelweg nabij Los Angeles over te steken en het ternauwernood te overleven. Toen deze poema werd gevolgd en in 2022 overleed, werd het duidelijk dat dit ecoduct gewoon moet komen in Californië.

Vandaar dat het 19 miljoen dollar kostende project om een ecoduct in Californië te krijgen nu in volle gang is, zodat poema’s in het vervolg de US 101 kunnen oversteken alsof ze hun habitat niet verlaten. Zoals wij al jaren doen, maar goed, de natuur beschermen gaan we niet elitair over doen.