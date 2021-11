Caprice verkoper biedt vrouw aan om auto (niet) te slijten

Het is in elk geval origineel. Of de Caprice verkoper in kwestie er mee wegkomt, is een andere vraag. Vrouwen lezen Autoblog namelijk ook.

Het is nog best lastig om een occasion-advertentie te maken als je je auto gaat verkopen. Er moet even tijd voor genomen worden. Denk aan voldoende foto’s om een duidelijk beeld van de auto te geven. Of het feit dat je alle relevante informatie moet verzamelen. Dan nog is het een karwei om te zorgen dat je duidelijk onderscheid van de rest. Dat kan met foto’s, bijvoorbeeld.

Wat ook kan is dat je juist iets wil opvallen met je tekst. Die kan heel uitgebreid zodat de koper precies weet wat ‘ie kan verwachten. Maar ook dan kan het soms duren voordat er iemand toehapt. Een andere optie is om in de tekst je vrouw te ruil aan te bieden. Huh?

Caprice verkoper

Dat is precies wat de verkoper van deze Chevrolet Caprice voorstelt.

Over de auto is de heer in kwestie keurig en kordaat:

Mooie Caprice uit 85 waar je voor 200 euro per jaar mee rijd( dec,jan en februari stilzetten ivm kwartaalregeling). Afgelopen weekend nog een ritje gereden van 450 km zonder problemen. (Reed 1: 6.8) Mijn maat zijn Mercury met 7.4 reed 1: 4.4 👌😀🕶 Verkoper Chevrolet Caprice, heeft geen drankprobleem.









Ook de verdere specificaties klinken prima:

305 motor met automaat en edelbrock inlaat.

Centrale vergrendeling op afstand.

Ramen rondom geblindeerd.

Voorzien van warmtemeter, oliedrukmeter en voltmeter in middenconsole.

Radio met carkit en bleutooth.

Mijlenstand 98800.

Zeer mooi stoffen interieur.

Apk tot mei 2022.

Goede banden.

Parkeersensoren, dus zelfs je vrouw kan ermee rijden!

Strak in de lak. Maar wel bijna 40 jaar oud.

Originele stuur en tapijtje voor op het dashboard liggen in de kofferbak.











Vrouw in de aanbieding

Kortom, niets mis mee toch? Maar ja, mensen gaan zich dan altijd afvragen “als het zo’n goede auto is, waarom verkoopt ‘ie ‘m dan?” en dat is een goede vraag. Daar is de verkoper can de Caprice eerlijk en hilarisch over:

Gaat weg omdat mijn vrouw blijft zeuren rom de torenhoge benzineprijzen en mijn vele onzinnige uitgaven. Ik heb haar al uitgelegd dat het geluid van een V8 onbetaalbaar is en ze van tanken haar hobby moet maken! Kortom, ze is gewoon vervelend. Scheiden is te duur en een nieuw huis vinden lukt ook niet. Kort samengevat; mijn caprice is opzoek naar een andere eigenaar. Als je een leuke vrouw heb van 34 en ze ziet er een beetje lekker uit kun je 1 op 1 ruilen tegen de mijne! Mits ze uiteraard van onzinnige uitgaven houdt en van tanken… Eerst je centen tellen, dan aan je vrouw vertellen en dan mij pas bellen!

Echt interesse? Bel dan even! Als je je vrouw wilt inruilen graag eerst even een foto appen, alvorens te bellen! Verkoper Caprice, binnenkort wellicht vrijgezel.

Opmerkelijk genoeg is er dan géén foto van zijn vrouw aanwezig. In elk geval, als je interesse hebt in en goed gesprek, nieuwe vrouw of een geweldige Caprice met dikke V8, check dan deze Marktplaats advertentie!

Met dank aan Chris voor de tip!