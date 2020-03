Carlex Mercedes X-klasse is een dure Felicia Fun

Jazeker, met deze Carlex Mercedes X-Klasse maak je hetzelfde statement: je rijdt een pickup omdat je zo sportief, jong en dynamisch bent.

De Skoda Felicia Fun was een hoogstopmerkelijk auto. Het was een guitige pickup, dat moest doorgaan als een soort lifestyle status-object. Of juist weer niet.

Carlex Mercedes X-Klasse

Wat ook de bedoeling was van de felgekleurde pickup, een succes was het niet. De tuners van Carlex hebben een X-Klasse onder handen genomen en het moest bij ondergetekende direct denken aan die vermaarde Felicia ‘Fun’. We zeggen overigens wel Carlex, maar feitelijk gezien is dat onjuist. Het moet eigenlijk het nogal generiek klinkende Pickup Design zijn, een speciale tak van Carlex. Zie het een beetje als Startech: ondanks de naam zijn dat ook gewoon de dames en heren van Brabus.

Jong en dynamisch

We gaan door naar de Carlex Mercedes X-Klasse. Die is ditmaal niet aangepast op offroaden of als bedrijfsauto, maar juist als personen-uitvoering voor jonge en dynamische mensen die waarschijnlijk alleen maar jonge en dynamische sporten beoefenen. De aangepaste pickup heeft een interessante kleurstelling: rood met witte striping en matzwarte bovenkant. Het ziet er best geinig uit, overigens. Dankzij de kleurstelling zou je bijna niet zien dat er meer is aangepast. De spatborden zijn uitgeklopt, de velgen zijn nieuw, er zijn dikkere bumpers en de grille is donkerder.

Fietsenrek en caravan

Voor de dynamische sporters is er een heel gaaf fietsenrek. Het mooie eraan is dat je twee fietsen mee kunt nemen, zonder dat de bagageruimte kleiner wordt. Het liftsysteem laat zich elektrisch bedienen, mocht je niet in een dynamische bui zijn. De Carlex Mercedes X-Klasse heeft ook een trekhaak, getuige de getunede caravan achter de pickup. De caravan heeft dezelfde kleurstelling én wielen als de aangepaste X-Klasse. Volgens Carlex beschikt de caravan over 4 bedden, een badkamer en een keuken.

Prijzen van de meeste onderdelen voor de Carlex Mercedes X-Klasse zijn niet bekend, behalve van het fietsenrek. Dat moet net geen vijf mille gaan kosten.