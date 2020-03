Jaguar E-Type restomod is de stijlvolste auto van vandaag

Het maakt eigenlijk niet uit wat er nu nog voor nieuws aankomt. Zo fraai als deze Jaguar E-Type restomod wordt het niet. Maar wat is het eigenlijk?

De Jaguar E-Type is misschien wel de meest baanbrekende sportwagen ooit gebouwd. Ja, we rekenen ook iconen als de Porsche 911 of elke Ferrari mee. De Jaguar E-Type was zeer snel, bijzonder krachtig, verrassend betaalbaar en oh ja: oogverblindend mooi.

Mooiste auto volgens Ferrari

Tijdens de lancering van de E-Type op de Salon van Genève, gaf Enzo Ferrari aan dat het de mooiste auto was die hij ooit had gezien. Mocht je een Jaguar E-Type als klassieker wensen, is het een prettige gedachte dat de Engelsen er een hele hoop van gebouwd hebben. Een E-Type zal nooit een goedkope auto worden die je op elke straathoek ziet, maar naar klassiekerbegrippen is het goed te doen.

Volgens sommigen valt er overigens wel wat te verbeteren aan de E-Type. Ondanks een paar enorme pluspunten, was de E-Type ook zeker niet perfect. Maar hey: het is een auto uit 1961, niets was toen perfect. Daarom is er een bedrijf ‘Eagle’ genaamd, dat zich bezighoudt met het produceren van Jaguar E-Type restomods.

Woodham Mortimer

De E-Type die je op de foto’s ziet is een samenwerkingsproject van de restauratieafdeling van Jaguar en Woodham Mortimer. Allereerst behandelen we even die naam. ‘Woodham Mortimer’ is de beste naam die je in bekakt Brits kunt uitspreken en alleen daarom al is deze Jaguar bijzonder geslaagd. Woodham Mortimer is ook een team dat racet met E-Types, dus ze kennen de techniek van haver tot gort.

Het uiterlijk van deze Jaguar E-Type restomod is heel voorzichtig aangepast met hele subtiele details. Kijk maar naar de chromen bumpers, die hebben niet de verticale opzetstukken, waardoor het geheel veel cleaner oogt. Ook zien fraaie ‘period correct’ racevelgen.

Technische aard

De meeste wijzigingen bij deze Jaguar E-Type restomod zijn echter van technische aard. De 4.2 liter zes-in-lijn is vervangen door een 4.7 liter groot exemplaar. Woodham Mortimer heeft de motor tijdens de vele races goed kunnen testen. Het blok is goed voor 400 enthousiaste paarden. De motor is gekoppeld aan een handgeschakelde vijfbak, die Woodham Mortimer zélf hebben geproduceerd.

Nieuwstaat

Om die 400 pk’s goed op de weg te krijgen, is er een sperdifferentieel van Powerloc. Het chassis is uiteraard aangepast met verstelbare dempers en veren. Tevens zijn er stevigere anti-rollbars voor en achter. De remmen zijn uiteraard ook verbeterd. Voor heb zijn er klauwen met zes zuigers, achter heb je alsnog vier zuigers. Uiteraard is ook het complete interieur weer naar nieuwstaat gebracht.

Niet goedkoop

Zoals je waarschijnlijk wel verwacht, dit soort aanpassingen zijn nooit goedkoop. Zeker niet als men het heel goed wil doen. Bij Woodham Mortimer willen ze dat, vandaar hun vraagprijs van 330.000 tot 350.000 Britse ponden. Mar ja, dan heb je wel de fraaiste auto van vandaag en waarschijnlijk de gehele week én maand. Ook wat waard.