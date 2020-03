Aston Martin zevenzitter is een reële optie, coupé eveneens

Een Aston Martin zevenzitter, het moet niet gekker worden.

Aston Martin is een briljant Brits merk dat op het moment een beetje in zwaar weer verkeert, maar zeker uitzicht heeft op betere tijden. Dat komt mede door een heuse Aston Martin zevenzitter. De DB11 en met name de V8 Vantage verkopen nog niet zo goed als verwacht, dus mogen nieuwe varianten op basis van de DBX het gaan oplossen.

Alle hoop is dus gevestigd op de onlangs geïntroduceerde DBX. Gevoelsmatig is Aston Martin zo’n 10 jaar te laat met een dergelijke auto, maar voor zijn genre is het een bloedmooi apparaat. Dat is dan wel nieuw in deze klasse: aansprekend design. Helaas houdt de neerwaartse spiraal van het coronavirus de klanten vooralsnog buiten de deur. Net nu Aston Martin al zijn (geleende) geld op de DBX had ingezet.

Centjes verdienen

Gelukkig heeft Aston Martin Lawrance Stroll aan zijn zijde. De steenrijke Canadees pompt veel geld in Aston Martin, voor onder andere het Racing Point Formule 1-team. Dat team zal volgend jaar als Aston Martin aan de start verschijnen. Waarschijnlijk als verjaardagscadeautje voor zijn oogappel Lance Stroll. Maar Aston Martin zal toch de meeste centjes moeten verdienen met de verkoop van auto’s. Aan het Australische GoAuto heeft de Marek Reichman (executive vice president) verteld dat variaties op de DBX daarvoor moeten gaan zorgen.

Meer varianten

Ja, er komen meer varianten van de DBX. Een daarvan is die vermaarde Aston Martin zevenzitter. Aston Martin wil in het hogere segment meedoen. Veel merken bieden in dat segment een zevenzitter aan. Volgens Reichman is het echt een reële optie om een dergelijke auto te produceren. Ook in het hogere en peperdure SUV-segment zijn SUV’s met zeven zitplaatsen populair.

DBX Coupé

Aan de andere kant van het spectrum komt er ook een kleinere DBX. Correctie, een krappere DBX. Er zal géén model onder de DBX komen. Logisch, want de marges zijn in die klasse veel te laag. Wel komt er dus een minder ruime DBX in de vorm van een DBX Coupé. Met vier deuren, dat dan weer wel. Het zal een rechtstreekse concurrent zijn van de Lamborghini Urus en BMW X6 M. Tot aan de B-stijl zijn de reguliere DBX en DBX dan gelijk, maar daarna loopt het dak nog vlakker af. Qua wielbasis is er geen verschil met de normale DBX.

Over nieuwe aandrijflijnen is geen woord gerept. Op dit moment is er een 550 pk sterke V8 van AMG. Aston Martin is al bezig met een hybride V6, dus grote kans dat die zal arriveren.