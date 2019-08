Zo had de X-Klasse altijd al moeten zijn

Verhogen is zoveel beter dan verlagen.

De Mercedes-Benz X-Klasse is een van de jongste toevoegingen aan de range van Das Haus. De kleine pickup is onthuld in 2016 en kent een redelijke start.

De op de Nissan Navara gebaseerde X-Klasse verkoopt op zich niet verkeerd, maar om behouden te kunnen blijven moest het beter gaan. Reden voor Mercedes om de X-Klasse na deze generatie waarschijnlijk te onthouden van een opvolger. De X-Klasse kun je redelijk luxe en aankleden en zelfs naar Brabus brengen voor een behandeling, maar wellicht dat men juist een stoerdere pickup wenst.

Dat is vanaf nu mogelijk met dit vervaarlijk uitziende apparaat. Het is het laatste project van de firma Carlex en het lijdend voorwerp is de Mercedes-Benz X-Klasse. De auto begon zijn carrière als concept, ‘Powerful Adventurer’ genaamd. Officieel is deze X-Klasse ook nog een concept, maar het ziet er wel heel erg productierijp uit. Fabrikanten en tuners doen dit wel vaker: zo kom je net even wat vaker in het nieuws.

De X-Klasse van Carlex is voorzien van een lekker dikke bodykit met flinke ballonbanden eronder. Geen faux-circuit achtige auto, ze hebben er een brute offroader van gemaakt. De groene wrap is misschien niet ieders smaak, maar dit is een van de weinige auto’s waar het wel degelijk op staat. Tevens is de X-Klasse niet verlaagd, maar juist verhoogd. Precies wat je wilt met dit soort auto’s. Mocht het interieur je niet aan staan, dan heeft Carlex daar zeer fraaie oplossingen voor. Wanneer de onderdelen leverbaar zijn en wat het gat kosten is vooralsnog onbekend.