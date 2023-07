Caterham Project V is een lichtgewicht EV met 272 pk

Een sportieve elektrische auto, dat is de Caterham Project V.

De meeste elektrische auto’s zijn vooral logge crossovers en SUV’s. Op een echt leuke sportwagen is het wachten. Natuurlijk heb je de originele Tesla Roadster. Anno 2023 is het wachten op iets nieuws. Porsche werkt aan een volledig elektrische 718. En nu heeft Caterham zijn ambitie gepresenteerd op een elektrische sportauto.

Het is iets heel anders dan je wellicht van dit merk zou verwachten. Caterham is toch vooral bekend van zijn spartaanse auto’s zonder dak en een enorm laag gewicht. Dat relatief lage gewicht is behouden gebleven met de Caterham Project V. Van een spartaanse auto is echter geen sprake.

Het exterieur lijkt wat designelementen te hebben van andere auto’s, al zal de designer ongetwijfeld boos worden als je dat zegt. De koplampen doen een beetje denken aan een Aston Martin Valkyrie en de achterlichten hebben wat weg van een Bentley Continental GT.

Specs

De elektrische auto beschikt over een 272 pk sterke elektromotor op de achteras. Daarnaast is er een 55 kWh groot accupakket aanwezig, genoeg voor een actieradius van 400 kilometer WLTP. Snelladen kan met een max van 150 kW DC. Daarmee is de accu van 20 tot 80 procent in 15 minuten geladen.

De compacte EV sprint in 4,5 tel naar de honderd. De topsnelheid ligt op 230 km/u. Dat alles op een gewicht van 1.190 kg. wat niet veel is voor een elektrische auto. Met dank aan carbon en het gebruik van aluminium.

De Caterham Project V moet een 2+1 worden. Optioneel kun je er nog een stoeltje bij bestellen waardoor het een 2+2 wordt. Het interieur ziet er echt wel strak uit. Met mooie materialen, een fraaie afwerking van het dashboard en moderne integraties zoals Apple CarPlay.

Voor nu is de Caterham Project V nog een concept. Het Britse automerk neemt de auto mee naar het Goodwood Festival of Speed dit weekend. Eind 2025 of begin 2026 moet de Project V daadwerkelijk op de markt komen. De specs klinken veelbelovend.