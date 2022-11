Caterham Seven 340 levert 170 pk op 560 kg

De leuke Caterham Seven is nog leuker geworden met de komst van de 340.

Meer pk, meer koppel, terwijl het lage gewicht is gebleven. Ja, er valt weinig aan te merken op de nieuwe Caterham Seven 340. Dus dat doen we dan ook niet. Het is de nieuwste telg binnen de Caterham Seven serie en dit model vervangt de 275.

De 2.0-liter Ford Duratec motor vormt het hart van de Seven 340. Daarmee vervangt deze krachtbron de oude 1.6-liter uit de 275. In de Caterham Seven 340 levert de tweeliter motor een gezonde 170 pk. Dat klinkt misschien niet zo indrukwekkend, maar besef dat we over een ‘auto’ praten met een gewicht van 560 kg. Dan is 170 pk opeens veel. Best wel veel.

Caterham heeft nog niet bekendgemaakt wat de prestaties zijn van deze motor in de Seven 340. Eigenlijk maakt dat ook niet heel veel uit. Dit soort auto’s draaien om beleving. Niet zozeer om acceleratietijden en de topsnelheid. Je kunt de Seven 340 in twee verschillende pakketen krijgen. Eentje gericht op straatgebruik en eentje gericht op sportief rijgedrag met hier en daar een trackday.

Het Britse merk gebruikt daarvoor de namen S-Pack en R-Pack. Laatstgenoemde komt natuurlijk met de lekkerste goodies. Denk aan onder andere een sperdifferentieel, 15-inch Orcus velgen, vierpuntsgordel en een dashboard gemaakt van carbon.

De Europees gecommuniceerde prijzen zijn 45.700 euro voor de Caterham Seven 340 S-Pack en 47.200 euro voor de variant met het R-Pack. De Nederlandse prijs zal inclusief belastingen nog een stukje hoger liggen.