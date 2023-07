Nieuwe Passat Variant heeft enorme bagageruimte

Keiharde spyshots van de nieuwe Passat Variant! Ingezonden door Volkswagen, maar niet minder interessant.

Er veranderen op dit moment heel veel dingen in de autowereld. Iedereen wil tegenwoordig een premium wagen, elektrisch rijden is de toekomst en we houden allemaal van crossovers. Met een sportpakketje, uiteraard. Ook als het gaat om design zien we dat merken de meest uiteenlopende en opvallende ontwerpen creëren. Mooi? Niet belangrijk: zolang mensen maar kunnen zien dat je in het nieuwste van het nieuwste rijdt.

Het is in dat opzicht goed om te weten dat er in de toekomst nog gewoon een Passat zal zijn, want die auto biedt alles wat je nodig hebt. Het is de ideale auto voor mensen die BIJNA klaar zijn voor een EV, maar liever nog een jaartje of vier (hé, dat is een leasetermijn) wachten totdat range, laadmogelijkheden en laadsnelheid zijn verbeterd.

Nieuwe Passat Variant (beetje) zichtbaar

Volkswagen ‘onthult’ deze foto’s van een Passat in camouflagepak, samen met de nieuwe Tiguan in een soortgelijk camouflagepak. Slim, want zo heb je een extra mediamomentje. Uiteraard happen wij gulzig toe, waardoor we deze manier van persberichten de wereld insturen in stand houden. Gelukkig geeft Volkswagen ook extra nieuwe informatie die wij maar wat graag met jullie willen delen!

Zowel de nieuwe Tiguan als de Passat staan op dezelfde variant van het MQB Evo-platform en delen veel techniek met elkaar. Zoals bekend zal Volkswagen de Passat nu alleen als Variant (da’s de stationwagon) gaan leveren. Het wordt een enorm apparaat, want de Passat zal maar liefst 4,91 meter lang zijn! Ter referentie, dat is 3 centimeter korter dan de huidige Audi A6 (niet een concurrent) en 14 centimeter langer dan de huidige generatie.

Dat komt mede door de 5 centimeter langere wielbasis, want in de breedte (2 centimeter) en in de hoogte (0,7 centimeter) valt de groei van de nieuwe Passat Variant redelijk mee. Dit gaan we bij meer auto’s zien: zo neemt de ruimte toe, maar blijft het frontaal oppervlak binnen de beperken. De nieuwe BMW 5 Serie (ook geen concurrent) is bijvoorbeeld ook enorm veel langer geworden, ten opzichte van zijn voorganger.

Veel inhoud

Dat resulteert in een enorme bagageruimte: 1.920 liter! Daarmee zit Volkswagen bijna op het niveau van de E-Klasse stationwagon (ook geen concurrent) van enkele generaties terug. Over het interieur gesproken, dat zal ook een stuk moderner zijn dan het huidige model. Denk aan een 10,25 inch instrumentencluster en een infotainmentdisplay van 12,9 inch. Optioneel kun je het uitbreiden met een head-up display.

Qua motoren kun je kiezen uit benzine, plug-in hybride of diesel. De PHEV’s gaan van 204 tot 272 pk. De elektrische actieradius bedraagt maximaal 120 km. Kijk, dat zet zoden aan de dijk. Over de reguliere plofmotoren zijn nog geen details vrijgegeven, maar we gaan ervan uit dat het de doorontwikkelingen van de 1.5 TSI en 2.0 TDI zullen zijn, met 48V-ondersteuning.

De nieuwe Passat Variant wordt naar verluidt in september onthuld en zal aan het einde van dit jaar of begin 2024 in de showrooms staan.