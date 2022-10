Er komen EV’s voor petrolheads, eindelijk

EV’s voor petrolheads, dat klinkt opmerkelijk.

We krijgen weleens de vraag bij verjaardagen wat onze eigen mening is over elektrische auto’s. Het is immers een vast onderwerp van ons vakgebied geworden. Natuurlijk krijgen we weke knietjes van een Lexus LF-A of Alfa Romeo 8C Competitzione. Dat niveau van emotie heeft een EV nog niet weten op te wekken.

Maar… er zijn een hoop puike elektrische auto’s. Daarmee bedoelen we niet alleen gewoon goede auto’s, maar ook wagens die echt leuk zijn om in te sturen. Denk aan de Audi e-tron GT, BMW i4, Kia EV6 en uiteraard de Porsche Taycan. Uiteraard hopen we dat er meer EV’s voor de petrolheads aan komen.

Caterham komt met EV’s voor petrolheads

Nou, we hebben goed nieuws voor je, want dat gaat namelijk gebeuren! Het oer-Britse Caterham gaat zich namelijk richten op de toekomst met een elektrische rijdersauto. Dat bevestigt Bob Laishley aan Autocar. Hij de CSO (Chief Strategic Officer) van Caterham Cars en moet het merk toekomstperspectief bieden. Dat is er namelijk nu niet echt. Juist voor een merk als Caterham gaat er een enorme hoop veranderen.

Zo is de elektrische Caterham in aantocht. Caterham slaat expres het plug-in hybride-station over. De reden is eigenlijk erg simpel: die zijn te zwaar, te complex en te duur. Daarbij is het echt een tussenoplossing. Stel dat Caterham overgaat op PHEV’s, dan moeten ze rond 2030-2035 nóg een omslag maken. Dus doet Caterham het nu in één keer.

Overigens is eigenlijk de elektromotor en accupakket het minste van hun zorgen. Net als de huidige motoren kan Caterham die van andere merken betrekken. Er zijn andere uitdagingen, denk aan allerlei verplichte electronica voor de ‘veiligheid’. Ondanks dat opletten extreem veilig is en je in een Caterham automatisch extreem goed oplet, moeten ook Caterhams voorzien worden van lane assist, zwarte dozen en andere elektronische assistentie.

Geen elektrische 7

De eerste elektrische Caterham wordt overigens niet simpelweg een elektrische 7. Volgens Laishley duurt het even voordat de techniek zo ver is. Met name de accu’s zijn een grote uitdaging: die zijn erg zwaar en dat is niet wat je wil in een Caterham. Daarom komt Caterham eerst met een groter model. Dat zal zeker geen concurrent worden van de BMW iX of Lotus Eletre.

Nee, het gaat om een iets groter model dat geschikt is voor alle seizoenen. Alsnog zullen de merkwaarden van Caterham zoveel mogelijk behouden blijven. Op deze manier heb je een Caterham voor daily-toepassingen en eentje voor de betere trackdays. Het zou niet de eerste keer zijn dat Caterham een groter en duurder model op de markt brengt, in de jaren ’90 probeerde men het al met de ’21’ (afbeelding boven).

