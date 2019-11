CBS: Nederlandse auto’s stoten meer CO2 uit

Had het IEA dus toch gelijk.

De afgelopen dagen is het ineens in het nieuws; het klimaatakkoord zou in gevaar komen door SUV’s. Het Internationale Energieagentschap zegt namelijk dat de opkomst van milieuvervuilende SUV’s de ecologische voordelen van elektrische auto’s teniet doet.

BOVAG zegt dat dit niet klopt en claimt dat dat de gemiddelde CO2-uitstoot is gedaald. Nu kunnen we zien hoe de situatie in Nederland nou écht is. Het CBS heeft namelijk vandaag hun jaarmonitor motorvoertuigen 2018 gepresenteerd, waarin de nieuwste cijfers staan over de kilometers die Nederlandse motorvoertuigen in 2018 hebben afgelegd.

Om te beginnen met de emissies: Nederlandse personenauto’s waren in 2018 namelijk goed voor 19,125 miljard kilo aan CO2. In 2017 was dat nog 18,872 miljard kilo. Dat is dus een toename van 1,34 procent. Stikstof is de laatste maanden ook wat actueler dan normaal, gelukkig geeft het CBS ook die cijfers vrij. Daar is een daling te zien; in 2017 was er nog sprake van 29,75 miljoen kilo NOx, vorig jaar was dit ‘slechts’ 28,28 miljoen kilo. Een daling van 4,94 procent, dus.

Kijken we naar de hoeveelheid kilometers die personenauto’s in die twee jaren reden, dan is ook hier een stijging te zien. In 2018 reden we met z’n allen 121,44 miljard kilometers, in 2017 was dit een ruime miljard minder: 120,03 miljard kilometer. In 2018 reden we dus 1,17 procent meer kilometers dan in 2017.

Met andere woorden: op basis van deze cijfers wordt ons wagenpark inderdaad een stukje vuiler. Ten minste, als je kijkt naar C02-uitstoot. Personenauto’s reden immers 1,17 procent meer kilometers, maar produceerden 1,34 procent meer koolstofdioxide. Terwijl je met alle hybride- en elektrische-auto’s juist zou verwachten dat we minder van zulke uitstootgassen de lucht in pompen. 1-0 voor het IEA dus.

Gelukkig is er ook goed nieuws te melden: we stoten minder stikstofgassen uit. Dit heeft waarschijnlijk te maken met de daling van het aandeel dieselkilometers: van 35,19 miljard kilometers in 2017 naar 34,33 miljard kilometers in 2018. Een daling van 2,51 procent. Het valt hierbij op dat Nederlandse diesels relatief schoner zijn geworden, aangezien de NOx-uitstoot relatief meer is gedaald dan het aantal kilometers.

Aangezien we nu toch met de cijfers bezig zijn: hoewel elektrisch rijden nu hip en happening is, in 2018 was hun aandeel nog de kleinste. Hybride-auto’s legden 2,6 miljard kilometers af, LPG-rijders reden 2,13 miljard kilometers en EV’s niet eens 650 miljoen. Al zou het ons niks verbazen als dit cijfer in 2019 flink hoger is.