Laatste ‘echte’ Corvette rolt van de band

Het einde van de Corvette met de V8 voorin is aangebroken.

Een uitgerekte motorkap met een flinke V8 eronder, bestuurder in het midden, aandrijving naar de achterwielen. Voor velen is dit het recept waar een Corvette aan moet voldoen. Een recept waar de nieuwe vanaf wijkt. Of dat ook betekent dat de C8 de Corvette-‘magie’ kwijt is moet nog blijken; Chevrolet begint pas in februari met massaproductie.

Tegelijkertijd is de laatste oude Corvette vannacht van de band gerold. Dat betekent dat Chevrolet drie maanden geen Corvette’s meer bouwt. Mocht je deze laatste ‘echte’ Corvette willen kopen, dan heb je pech. Chevrolet verkocht deze auto namelijk een half jaar geleden al.

Deze zwarte Z06 coupé krijgt het 3LZ-pakket mee, een rode, lederen bekleding, de Performance Data Recorder en navigatie. De Z06 betekent natuurlijk dat er een 6.2-liter V8 onder die lange motorkap zit, inclusief compressor. Daardoor produceert deze ‘Vette 650 pk. Gekoppeld aan de handbak met zeven versnellingen, tikt de C7 in 3,7 seconden de 97 km/u aan. De C7 werd bij een veiling voor omgerekend bijna 2,45 miljoen euro voor het goede doel verkocht.

Wanneer de middenmotor-Corvette begin volgend jaar van de band rolt, krijgt deze een geüpdatete V8 mee die zonder compressor 490 pk naar de achterwielen stuurt. Hoewel dit minder pk is, is deze Corvette wel (veel) sneller dan de Z06 die voor het goede doel is verkocht; in minder dan 3 seconden accelereert deze namelijk naar 97 km/u. En hij is nog een paar miljoen euro goedkoper ook.