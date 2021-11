Overheid harkt minder BPM én brandstofaccijnzen binnen

Opnieuw ziet de overheid minder BPM in het laatje komen. Harde klappen voor de schatkist.

Dat het niet zo lekker gaat met de nieuwverkoop van auto’s in Nederland hoeven we je vast niet uit te leggen. Niet alleen kost een beetje deftige hatchback tegenwoordig 30 mille. Door chiptekorten is het sowieso lastiger voor autofabrikanten om überhaupt auto’s te leveren als er al vraag is. Daar komt ook nog bij dat elektrische auto’s zijn vrijgesteld van BPM.

Minder BPM inkomsten

Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat de overheid verleden jaar ruim een derde minder aan BPM ontving. In totaal was de BPM in 2020 goed voor een aanvulling van € 22,2 miljard op de schatkist. Dat is twee miljard euro minder in vergelijking met 2019. En 2019 was ook al een jaar waarop de overheid de BPM-inkomsten zag dalen met maar liefst 35 procent. In dat jaar waren chiptekorten nog niet zo’n groot probleem, maar de dalende autoverkopen waren dat wel. En nog steeds is de nieuwverkoop van auto’s niet iets wat lekker gaat in Nederland.

Minder brandstofaccijnzen inkomsten

Niet alleen de BPM-inkomsten vielen tegen. Ook leverde de accijns op brandstof zoals benzine en diesel minder op. Volgens het CBS komt het doordat Nederlanders massaal thuiszaten in 2020. Minder kilometers is minder tanken en dus minder inkomsten voor de staat. Het is afwachten hoe dat dit jaar gaat uitpakken. De brandstofprijzen zijn dit jaar enorm gestegen. Er zullen vast mensen zijn die de auto wat vaker laten staan. De opbrengst voor brandstofaccijnzen lag in 2020 op € 7,37 miljard. Ter vergelijking, in 2019 was dit € 8,46 miljard.