Klimaatakkoord in gevaar door SUV’s

Komen ze nu mee, net nu we niet meer 'hard' mogen rijden.

De SUV is een mateloos populaire auto, maar wel eentje die een beetje tegenstrijdig is. In tijden dat we allemaal ons steentje moeten bijdragen om te zorgen voor het milieu, zijn er mensen in SUV’s die niets om het milieu geven.

De SUV is namelijk een van de grootste gevaren voor het klimaatakkoord van Parijs. Dat zegt het World Energy Outlook rapport van het Internationale Energie Agentschap. Volgens hen is er nog te veel vraag naar fossiele brandstoffen, zo bericht de NOS.

Dat is opmerkelijk te noemen, want uiteraard zien we dat elektrische auto’s en (plug-in) hybrides ook populair zijn. Nu zit er een verschil tussen wat men daadwerkelijk koopt en wat er in het nieuws is en dat zijn dus vooral SUV’s. Let wel: het gaat hier nu niet zozeer om Nederland. Volgens het IEA worden alle voordelen van de elektrische auto teniet gedaan door de immense populariteit van de SUV.

Voorheen stond de elektriciteitssector op nummer 1 als grootste oorzaak van de stijging van de broeikasgassen, tegenwoordig is er een nieuwe nummer 1. Je raadt het waarschijnlijk al, dat is de Sports Utility Vehicle. Het IEA vindt het een slechte ontwikkeling. Ook dat in Nederland de net-niet-terrein auto zo populair is. In 2010 was 7 procent van de auto’s een SUV, nu is dat 30%. Dus leuk dat er een paar Tesla’s en Leafs verkocht worden, maar het zet uiteindelijk geen zoden op de dijk. Volgens het IEA moeten SUV’s veel zwaarder belast worden omdat ze zo intens slecht zijn.

De BOVAG is het er niet helemaal mee eens, overigens. Sterker nog, ze hebben best wel kritiek op de bevindingen van het IEA. De autovereniging stelt dat Nederlanders juist de meest zuinige auto’s kopen. Ook van de grotere modellen, zijn het de Nederlanders die meest milieuvriendelijke optie kiezen.

Uiteraard moeten we als persoon zelf blijven nadenken. Want ondanks de milieuproblematiek aangepakt dient te worden, moet men niet ‘gaan roepen’. De term ‘SUV’ is namelijk bijzonder breed. Ook zijn juist veel SUV’s voorzien van een een elektromotor of hybride aandrijving, simpelweg vanwege het feit dat er voldoende ruimte is om al die benodigde accu’s te herbergen. Dus de oproep om meer elektrische auto’s te kopen en de SUV te laten staan, is een vreemde. Populaire EV’s als de Audi e-tron, Jaguar I-Pace en Mercedes EQC zijn allemaal SUV’s, om maar te zwijgen over de PHEV’s.

De SUV’s worden in Nederland overigens al extra hard ‘aangepakt’. De motorrijtuigenbelasting gaat op basis van gewicht (SUV’s zijn zwaarder) en op de brandstof zit veel accijns (SUV’s verbruiken meer). Dus ondanks die vermeende nadelen, kiest men toch voor de SUV of crossover.

Uiteraard is het IEA er erg laat bij. Twee jaar geleden brak onze eigen milieuliefhebbende huisactivist @CasperH een lans om alle crossovers te slopen. Lees de uitgebreide column hier.