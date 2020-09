CDA wil rood kruis-negeerders bestrijden met spijkermatten - Autoblog.nl

Er moet nog wel even onderzocht worden of het de situatie niet juist verslechterd op deze manier.

Een rood kruis, je zou denken dat is duidelijke taal. Het is echter al enige jaren duidelijk dat veel mensen geen boodschap hebben aan een rood kruis. Ondanks inspanningen van Rijkswaterstaat vormen rood kruis-negeerders nog steeds een probleem in het Nederlandse verkeer.

Dat werd vorige week weer duidelijk uit videobeelden die Rijkswaterstaat deelde. Daarop was te zien hoe automobilisten en vrachtwagens achter elkaar een afgesloten afrit op de A12 alsnog nemen. Daarbij negeerden ze niet alleen een rood kruis, maar ook een auto van Rijkswaterstaat, een afzetting met pionnen en een weginspecteur. Voor degenen die het gemist hebben, hier nogmaals de desbetreffende video:

Dankzij de video is het negeren van een rood kruis weer teruggezet op de politieke agenda. CDA-kamerlid Madeleine van Toorenburg wil harde maatregelen nemen. In een overleg met minister Grapperhaus (en Sander Dekker) opperde ze om spijkermatten in te zetten tegen rood kruis-negeerders. Een harde aanpak is nodig want “een auto is een moordwapen,” aldus het kamerlid.

De VVD is ook bereid deze optie te steunen, mits het de verkeersveiligheid niet verslechterd. Dat moet dus nog even uitgezocht worden. De situatie zal er namelijk niet beter op worden als een auto niet alleen rood kruis negeert, maar ook nog eens een ongeleid projectiel wordt door de spijkermatten. Mocht iemand trouwens nog een betere suggestie hebben dan Madeleine van Toorenburg: schroom niet om je ideeën te delen.

Bron: AD