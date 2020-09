Mini is rijkelijk laat met de Paddy Hopkirk Edition - Autoblog.nl

Iedereen vergeet wel eens wat, of het nu een verjaardag is of een jubileum.

Wat doe je als autofabrikanten als je wat extra wilt verdienen aan je modellen en tegelijkertijd je sportieve imago een boost wilt geven? Dan breng je een special edition uit die teruggrijpt naar een sportsucces uit het verleden. Vorige week zagen we in deze categorie nog de Senna GTR LM, die door McLaren van flitsende Le Mans-liveries was voorzien. Nu krijgen we opnieuw een Brits speciaaltje geïnspireerd op de racerij voorgeschotel. Het is alleen wel een totaal andere auto: een Mini Cooper.

Paddy Hopkirk

Het sportsucces waar het om draait is de overwinning van Paddy Hopkirk tijdens de Rally van Monte Carlo in 1964. De Noord-Ierse coureur deed dit een Mini Cooper S met startnummer 37. Met deze overwinning werd de toen 30-jarige Hopkirk in één klap een grote naam in de rallywereld.

Gediskwalificeerd

Tijdens de volgende editie in 1965 was de winnaar van de Rally van Monte Carlo opnieuw een Mini. Ook in 1967 was het een Mini die als eerste over de finish kwam. Welk jaar ontbreekt er in dit rijtje? Precies, 1966. In dat jaar finishte Paddy Hopkrik weliswaar als eerste met zijn Mini, maar alle Mini’s werden gediskwalificeerd. De reden: er waren andere koplampen gemonteerd die niet goedgekeurd waren.

Mini Paddy Hopkirk Edition

Er zijn nu 56 jaar verstreken sinds de eerste overwinning en dat vond Mini een goed moment om dit succes te herdenken. Blijkbaar hadden ze het vijftigjarig jubileum even gemist. Onder het motto ‘beter laat dan nooit’ komt Mini nu alsnog met Paddy Hopkirk Edition.

Nummer 37

Evenals Paddy Hopkirk’s auto is de Paddy Hopkirk Edition uitgevoerd in het rood met wit dak en zwarte velgen. Op de zijkant prijkt nummer 37. Hopkirk’s auto was niet voorzien van striping, maar die heeft Mini toch maar toegevoegd. Want ja, zonder striping is een rallygeïnspireerde auto natuurlijk niet compleet. Verder is de Paddy Hopkirk Edition nog voorzien van diverse smakelijke details, zoals handtekeningen van Hopkirk en Monte Carlo Rally-stickers. Ook is Hopkirk’s kenteken 33EJB via een 3D-effect verwerkt in de striping.

Oude baas

Zoals te zien is op de foto’s bevind Paddy Hopkirk zich nog in het land der levenden. Wat dat betreft is Mini nog wel op tijd met deze special edition. De oude baas is inmiddels 87 jaar.

De Paddy Hopkirk-uitdossing wordt beschikbaar voor zowel de Mini Cooper S als de Mini John Cooper Works. De auto komt beschikbaar op “geselecteerde markten”, maar Mini meldt nog niet welke dat zijn. Wel melden ze dat dit speciaaltje volgende maand leverbaar is. Nu maar hopen dat de koplampen in orde zijn.