Aandeel Nikola keldert hard na opstappen topman - Autoblog.nl

Nikola-oprichter Trevor Milton pakt zijn biezen.

Hindenburg Research mocht dan een compleet onbekende naam geweest zijn, met hun rapport over EV-fabrikant Nikola hebben ze veel teweeg gebracht. Nikola kwam wereldwijd negatief in het nieuws en de beurkoers zakte als een baksteen. Nu heeft ook de oprichter en CEO, Trevor Milton, zijn biezen gepakt.

Milton richtte de Nikola Motor Company op in 2014. Inmiddels heeft het bedrijf verschillende concepts gepresenteerd, waaronder de waterstoftrucks One en Two en de elektrische pick-up Badger. Een productiemodel heeft de fabrikant nog niet getoond, maar desondanks werd de waarde van het veelbelovende bedrijf in augustus op ruim €11 miljard geschat. Ook wist Nikola een miljardendeal te sluiten met General Motors.

Alles leek dus voor de wind te gaan. Tot begin deze maand, toen shortseller Hindenburg een vernietigend rapport publiceerde waarin Nikola van fraude werd beticht. Het bedrijf zou alles bij elkaar gelogen hebben.

Ondanks de repliek die Nikola enkele dagen later de wereld instuurde was het kwaad al geschied. Nikola was het middelpunt van negatieve belangstelling geworden. Trevor Milton is de grond blijkbaar te heet onder de voeten geworden. Gisteravond werd namelijk bekend dat hij opstapt. Stephen Girsky, bestuurslid van Nikola en voormalig vicevoorzitter van GM, neem het stokje over. Milton blijft nog wel aandeelhouder.

Het terugtreden van Nikola’s topman is op de beurs niet onopgemerkt gebleven. Het aandeel van Nikola maakt nu namelijk opnieuw een vrij val, met een daling van ruim 20%. De mannen achter Hindenburg kunnen zich dus in de handen wrijven.