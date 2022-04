Charles Leclerc beroofd van peperduur horloge

Het horloge van Charles Leclerc heeft een waarde van enkele honderdduizenden euro’s.

Horloges zijn een mooie hobby. Helaas weten ook kwaadwillenden wat ze waard kunnen zijn. Een prijzig klokje om de pols dragen is helaas niet zonder risico. Daar kwam nog niet zo gek lang geleden Lando Norris achter. Aankomend weekend kan hij bijpraten met Charles Leclerc, want ook zijn horloge is gestolen. De Ferrari-coureur was slachtoffer van een beroving.

De diefstal vond plaats in Viareggio. Een plaatsje in de toeristische regio van Toscane. Het F1-circus is al neergestreken in Italië voor de aankomende Grand Prix van Emilia-Romagna. Leclerc was een hapje aan het eten met zijn fitnesstrainer Andrea Ferrari en enkele vrienden.

Een groepje fans wilden wel met het hem op de foto. Leclerc stemde in, maar daardoor herkenden nog meer mensen de Monegask. Al snel vormde zich een groepje mensen om hen heen. De dief maakte van deze gelegenheid gebruik om het horloge van Charles Leclerc te stelen. En deze persoon wist te ontkomen.

Richard Mille

Het gaat hier om een Richard Mille 67-02. Een speciale uitvoering van het uurwerk, met de vlag van Monaco. De retailprijs van deze RM ligt op ongeveer 300.000 euro. Waarom draagt Charles dan zo’n duur horloge vraag je misschien. Richard Mille is sponsor van Scuderia F1 en dus is het vaak onderdeel van een contract dat de F1-coureurs met een bepaald type horloge worden gezien. En Richard Mille is nu niet bepaald een merk van goedkope modellen..

Eerder was er een Richard Mille 67-02 Charles Leclerc protoype. Dit speciale horloge zie je hieronder en werd geveild voor maar liefst twee miljoen euro.