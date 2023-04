Discriminatie motorrijders en campereigenaren is voorbij

Eindelijk is de discriminatie jegens motorrijders en campereigenaren voltooid verleden tijd.

Het is bijna niet te bevatten anno 2023, maar we hebben nu al een paar jaar achter de rug dat er keiharde discriminatie is naar motorrijders en campereigenaren. Nee, niet door de politie of Johan Derksen, maar door verzekeraars.

Discriminatie motorrijders en campereigenaren voorbij

Uiteraard zullen we eventjes toelichten wat er nu precies aan de hand is. Tot een paar jaar terug moest je in principe altijd achter je geld aan na schade. Na een ongeval waarbij je niet de schuldige partij bent, moest je alsnog de telefoon pakken om de verzekeraar van de schuldige partij te laten betalen. Jarenlang was dit heel erg normaal.

Deze situatie is voor autobezitters al een tijdje anders. Als je gewoon WA of WA+ verzekerd bent, regelt jouw verzekeringsmaatschappij dat voor je sinds juli 2021. Gek genoeg gold de regeling alleen voor autoverzekeringen. Motorrijders en caravanbezitters (zelden dezelfde mensen schatten wij zo in) moest alsnog achter hun centen aan bij de verzekeraar van de schuldige partij.

Pilot voor scooter en brommerrijders

Voor hen is de situatie nu anders en is er geen discriminatie meer. Dat is heel erg fijn voor hen, want het betekent dat de wachttijd tussen claimen en afhandelen korter gaat worden. Voor automobilisten is deze tijd namelijk met 17% afgenomen sinds juli 2023. Dat stelt het Verbond van Verzekeraars die 40.000 claims hebben onderzocht. Toch leuk als je van je hobby je werk kunt maken.

Ook voor brommer- en scooterrijders denken de verzekeraars mee. Sinds vorig jaar zijn ze bezig met een pilot. Daarna gaat men evalueren of ze ermee doorgaan.

Via: Nu.nl