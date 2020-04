Charles Leclerc gooit shaduw op Max Verstappen

Pff, Charles Leclerc die dekselse Monegask, wat denkt ‘ie wel met dat schaduw gooien op onze held Max Verstappen.

Een van de epische battles in de F1 die ons tot op heden ontnomen worden door het coronavirus is die tussen Max Verstappen en Charles Leclerc. Toegegeven, de verwachting van iedereen voorafgaand aan het seizoen was dat Ferrari er niet zo lekker bijzat. Dus of we daadwerkelijk Charles en Max met elkaar hadden zien vechten in de eerste races van het seizoen, valt te betwijfelen. Maar goed, vorig jaar hadden de twee talenten wel een paar hete momentjes op de baan.

Vers in het geheugen ligt waarschijnlijk nog de strijd in Silverstone. De twee bestreden elkaar daar lange tijd op en naast de baan. Maar dat moment werd vooraf gegaan door een incident in Oostenrijk. Leclerc liet zich daarbij kort voor het eind de Käsknöpfle van het brood eten door Verstappen. De Nederlander bediende zich daarbij van het nodige ellebogenwerk. De wedstrijdleiding vond het echter allemaal wel oké. Leclerc leerde zijn les en liet later in het jaar zijn eigen tanden zien tegen Verstappen, maar bijvoorbeeld ook tegen Hamilton in Monza.

Desalniettemin spookt de smadelijke nederlaag tegen Max duidelijk nog door het hoofd van Charles. Dit bleek gisteren tijdens de zoveelste simrace met een aantal F1 coureurs. Voor het goede doel kwamen onder andere Leclerc, Albon en Norris aan de start in Oostenrijk. Hun mattie Verstappen zelf was helaas niet van de partij. Hij beperkt zich helaas nog steeds tot de evenementen van Team Redline. De geest van Verstappen waarde echter wel degelijk rond op de virtuele Red Bull Ring.

In de laatste ronde kwam het namelijk aan op een tweestrijd tussen Leclerc met zijn Ferrari en de Red Bull van Alexander Albon. En jawel, exact op het punt waar het vorig jaar allemaal losging, vond Leclerc zich dit keer wederom terug aan de buitenkant van een bruusk sturende Red Bull in de Remus-bocht. Dit tot afgrijzen van de Monegask die direct exclameert:

Oh mate, you did a Verstappen! Charles Leclerc, F1 coureur van Ferrari

Een grinikkende Lando Norris valt Charles direct bij, terwijl je Albon op de achtergrond hoort gniffelen. Foei toch! De beelden check je hieronder, via Twitter.