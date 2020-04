Deze BMW E30 3 Serie werd nimmer geregistreerd

Kijk diep in de dubbele koplampen van deze hagelnieuwe BMW E30.

De BMW 3 Serie, zoals collega @willeme zal beamen is het nog altijd de absolute maatstaf in het D-segment. Ooit was dat nog meer het geval dan nu, maar als je even door de styling heenkijkt is het nog altijd moeilijk om iets anders dan de G2x te kiezen. Je wil een Giulia kiezen, maar je moet toch voor de Dreier gaan, zo is het een beetje. In onderstaande grafiek heb ik even het niveau van maatstafheid van de 3 Serie weergegeven door de tijd heen.

Ooit was de voorsprong dus nog groter, bijvoorbeeld in het geval van de E30. Het is dat Mercedes in die tijd de eveneens toffe W201 maakte, maar voor de rest kon er medio jaren ’80 niks tippen aan de E30 Dreier. De stijl, de proporties, de M3, de overwinningen op het circuit, het was allemaal top. Niet voor niks kosten mooie E30-jes met een zespitter tegenwoordig net zoveel als een E9x met zespitter.

Met de E30 kwam BMW ook op de proppen met de voorloper van xDrive, destijs nog gewoon aangeduid met een simpele ‘X’ in de typenaam. Audi maakte furore met Quattro en BMW dacht dat te moeten counteren met haar eigen vierwielaandrijvers. Dat was natuurlijk eigenlijk een misrekening, want BMW’s hadden destijds altijd al standaard premium RWD. Desalniettemin kreeg de 325iX kreeg de vierwielaangedreven primeur in 1985.

Optisch kon je de vierwielaandrijvers herkennen aan het feit dat ze iets hoger op de poten stonden. Daarbij hadden ze dikker uitgeklopte spatschermen en forser uitgevoerde side skirts, die heel voorzichtig de associatie opwekken met ‘treeplanken’. Het geheel ging eigenlijk al een beetje richting Volvo XC70 en Audi Alroad, alleen dan ruim tien jaar eerder. De hogere rijhoogte had volgens @willeme overigens een technische grond. Er liep onder de auto een extra as terug om de voorwielen aan te drijven. Een beetje een ongandige oplossing, volgens het opper auto orakel op de redactie.

En inderdaad, cynici zullen zeggen dat terwijl een Audi beter wordt van Quattro, een BMW niet per se beter wordt van vierwielaandrijving. Athans, niet als de basis RWD is zoals het heurt. Toch was de 325iX een bescheiden verkoopsucces in regio’s waar het vaak koud en glibberig is, zoals de Alpenlanden en noordelijke stukken van Noord-Amerika.

De auto die we vandaag behandelen, heeft echter nooit de sneeuw hoeven te trotseren. Of nou ja, tenzij dat gebeurd is tijdens de circa 500 kilometer die de auto gereden heeft. De Polaris zilveren BMW E30 3 Serie uit 1986 met blauw stoffen interieur is zelfs nooit geregistreerd geweest. Maar dat kan jij een dikke dertig jaar na dato alsnog doen, als je de vraagprijs betaalt van 60.000 Euro.

Wij zijn alvast benieuwd of de koper vervolgens ook de andere bijzondere optie op de Bimmer gaat gebruiken. De auto is naast de vierwielaandrijving namelijk ook voorzien van extra optionele richtingaanwijzers op de flanken. Extra richtingaanwijzers bestellen op een BMW…Dat is toch een beetje als een hometrainer kopen voor in je eigen huis…