Rechter laat Musk en Tesla niet makkelijk wegkomen

Tesla en Musk wilden de rechtszaak omtrent Musks fameuze ‘420 Tweet’ vermoorden voordat de hele kwestie voor zou komen. De rechter heeft daar echter een stokje voor gestoken.

Beademingsapparatuurmagnaat Elon Musk heeft het maar druk dezer dagen. Als de Muskias niet bezig is zijn verwondering uit te spreken over het voortbestaan van CNN nadat de nieuwsorganisatie zijn COVID-19 heldendaden in twijfel trok, slingert hij wel epische beloftes over toekomstige producten het internet op. In de afgelopen week zijn ons onder andere robo-taxi’s en auto’s die ons afzetten en zichzelf daarna parkeren beloofd. Beide moeten nog dit jaar op de markt komen. Daarnaast gaat de Cybertruck zó goed zijn, dat ‘ie makkelijk de Baja 1000 kan winnen. We wachten alvast met spanning af wat er dit keer bewaarheid wordt van Musks claims. Misschien moet ‘ie vast wat Superchargers neerzetten in de woestijn van Mexico.

Alsof dit allemaal nog niet genoeg is, moest Musk zich ook nog even melden bij de rechtbank. Een stel beleggers klaagt Musk namelijk aan voor koersmanipulatie. Het heeft allemaal te maken met Musks ‘420’ Tweet van vorig jaar. Elon suggereerde op Twitter dat hij Tesla van de beurs af wilde halen door de uitstaande aandelen op te kopen voor 420 Dollar per stuk, een verwijzing naar de wiet-cultuur in Amerika. Daarbij stond de essentiële boodschap ‘funding secured’.

Daar de beurskoers van Tesla op dat moment aanzienlijk lager stond dan 420 Dollar, ontstond er snel een koopmanie. Het is immers makkelijk geld verdienen als je iets koopt voor minder dan 420 Dollar en zeker weet dat je het vervolgens voor die 420 verkopen kan. Doch later bleek het hele feest niet door te gaan. Musk had de funding helemaal niet secured. De Securities and Exchange Commission die in Amerika waakt over dit soort dingetjes was niet onder de indruk. Zij schikten de zaak door Musk én Tesla beide een bedrag van 20 miljoen Dollar te laten betalen.

Dat is natuurlijk peanuts voor Tesla en Musk, maar misschien volgt er nog (veel) meer pijn. De zaak met de SEC geeft de benadeelde beleggers natuurlijk puike ammunitie om hun gram te halen in een civiele rechtszaak tegen Musk en Tesla, via een zogeheten class action lawsuit. Tesla en Musk probeerden die zaak echter in de kiem te smoren op verschillende gronden.

Ten eerste zouden de eisers niet bewezen hebben dat Musks claim niet klopte. Ten tweede zou het bedrijf Tesla buiten schot moeten blijven omdat Musk getweet zou hebben als potentieel bieder voor de aandelen en niet als de CEO van Tesla. Tenslotte zou de tweet niet bedoeld zijn om short sellers een oor aan te naaien, wat de eisers wel menen.

Rechter Edward M. Chen maakte echter gehakt van dit verweer van Musk en Tesla. Met betrekking tot het eerste punt zegt de rechter dit:

The rise and fall of Tesla’s stock prices corroborated with the timing of the alleged false and misleading statements, all of which occurred within a less-than-two-week period, and which suggests Mr. Musk’s false statements were the proximate cause. Edward M. Chen, U.S. District Judge, San Fransico

Met betrekking tot het tweede punt, zegt de rechter dit:

Musk was in fact speaking as the CEO of Tesla within the scope of his authority. In November 2013, Tesla formally notified investors that it would use Musk’s Twitter account as a formal means of communication to convey ‘additional information’ about the company to investors. Edward M. Chen, U.S. District Judge, San Fransico

Met betrekking tot het laatste punt, bracht de rechter dit te berde:

Even if Mr. Musk stood to gain no direct financial benefit from the false statement, he stood to gain satisfaction from watching the short-sellers lose on their investments, sellers against whom he allegedly harbored animosity. Edward M. Chen, U.S. District Judge, San Fransico

Voor het laatste punt refereert de rechter aan twee andere tweets van Musk. Enkele weken voor de ‘420’ Tweet gooide Musk dit eruit op Twitter:

Oh and uh short burn of the century comin soon. Flamethrowers should arrive just in time. Elon Musk, Tesla honcho

Een short burn is een trucje die beleggers kunnen uitvoeren als ze zien dat veel mensen een short positie hebben op een aandeel. Die short positie betekent dat ze het aandeel verkopen zonder het te hebben, in de hoop dat de koers daalt en ze het aandeel op een later moment goedkoper kunnen kopen. In geval van een short burn proberen investeerders die ‘long’ zijn de koers te laten stijgen door extra aandelen te kopen. De verliezen van de mensen in een short positie lopen daarbij op papier (snel) op, waardoor ze hun positie moeten dekken door het aandeel tegen de nieuwe hoge prijs te kopen.

Door deze sluwe manoeuvre stijgt de vraag naar het aandeel en dus de koers nóg sneller. De investeerders kunnen dan winst pakken. Een short burn is op zich legaal, maar natuurlijk niet als je ‘m bewerkstelligt door een valse claim. Wat in die zin ook niet spreekt voor Musk, is dat hij slechts drie dagen na de Tweet dit plaatste:

Short shorts coming soon to Tesla merch. Elon Musk, Tesla honcho

Dit is een verwijzing naar de korte broek die Musk ooit stuurde naar een van de bekendste shorts. Maar het verkneukelen komt hem nu dus mogelijk duur te staan. Die rechtszaak gaat er nu komen en zo op papier lijken de eisers best een goede zaak te hebben.

Musk is overigens ook nog in afwachting van een andere class action lawsuit over de overname van het falende Solar City door Tesla. Beleggers claimen dat deze overname enorm veel waarde voor hen vernietigd heeft en vooral bedoeld was om Musk en zijn familie uit de brand te helpen. Zij zaten namelijk vuistdiep in Solar City. Daarnaast is Tesla samen met andere bedrijven in verband gebracht met kinderarbeid, maar die bedrijven zijn samen zo groot dat daar wel niks van zal komen.

Wat denk jij, is Musk iets te dicht bij de zon gaan vliegen, of komt hij wederom weg met zijn acties? Laat het weten, in de comments!