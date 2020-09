Chinese Media kraken veiligheid Tesla na hopeloze test [video] - Autoblog.nl

Chinese media leggen de Tesla Model 3 onder vuur. De veiligheid zou namelijk te wensen over laten.

China is momenteel extreem belangrijk voor Tesla. De nieuwe fabriek in Shanghai redt feitelijk de ‘bacon‘ van de Amerikaanse autofabrikant. Met name toen het Coronavirus de fabriek in Freemont lam legde, was Tesla aangewezen op de Chinese productie en verkopen om de cijfertjes nog wat body te geven. Dat lukte heel aardig, in ieder geval beter dan velen verwacht hadden.

China redt Tesla

Analisten dachten dat Tesla dit jaar weer niet aan een afzet van 500.000 auto’s zou komen. Maar door het Verre Oosten vielen de teloorgang relatief mee. Het was een van de catalysten voor de enorme vraag naar Tesla’s aandelen. Maar sinds een dodelijk ongeluk begin september waarbij een Tesla betrokken was, ligt het merk opnieuw onder vuur.

Ongeval

Bij het ongeluk ramde een Tesla meerdere stilstaande auto’s en een paar voetgangers. Twee mensen kwamen daarbij om het leven. De vrouw was niet onder invloed en de lokale politie oordeelde zonder op details in te gaan dat het aan een fout in de auto lag. Het helpt in dit geval niet voor het imago dat bij een demonstratie van de autonome remsystemen van auto’s een Tesla Model 3 keihard door de mand is gevallen.

BIEM!!1!

In een vergelijkende test met drie andere auto’s presteerde de Tesla Model 3 veruit het slechtste als het gaat om remmen voor overstekende voetgangers. Sterker nog, de Model 3 maait deze robots gewoon keihard neer, zoals te zien is in onderstaande video. BIEM!!1!

Tesla heeft geen tekst en uitleg gegeven over het filmpje, dat frequent besproken is op Weibo. Tesla-apologeten zeggen dat Tesla’s Dojo 4 computer zo extreem goed is, dat ‘ie herkent dat het niet om echte mensen gaat. Dat verklaart echter niet waarom de Tesla dan zomaar tegen levenloze objecten aanrijdt. In de langere versie van het filmpje zie je dat verschillende andere auto’s wel remmen voor de lopende robots.

Wat dit gaat betekenen voor de populariteit van Tesla in China, valt nog even te bezien…

Image-Credit: @TNThomas via Autojunk