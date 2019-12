Tesla ‘Made in China’ Model 3 is een feit

De eerste Chinese Tesla's komen eraan.

Nog even en dan rollen er voor het eerst buiten de Verenigde Staten (met uitzondering van assemblagefabrieken) Tesla’s van de band. De fabriek in Shanghai, China van het Amerikaanse automerk heeft de productie draaien en aanstaande maandag is het eindelijk zover. Dan worden de eerste Chinese Tesla’s afgeleverd.

Het gaat om 15 exemplaren van de Model 3. De auto’s worden geleverd aan medewerkers van het bedrijf in de Chinese havenstad. Het is een mijlpaal voor Tesla, dat meer fabrieken buiten de Verenigde Staten wil hebben. Ook in Europa krijgen we zo’n Gigafactory. Eerder dit jaar werd bekend dat deze fabriek in Berlijn gebouwd gaat worden.

Tesla verkoopt een groot deel van zijn auto’s in China. Het is dan ook niet zo vreemd dat Shangai werd gekozen als stad waar de eerste Gigafactory buiten de VS gebouwd zou gaan worden. Uiteindelijk is het de bedoeling dat hier jaarlijks 250.000 Tesla’s geproduceerd gaan worden.

Het hebben van een fabriek in China heeft diverse voordelen voor Tesla en voor de klanten. Omdat Tesla de auto’s nu in het Aziatische land bouwt, komen de modellen van het merk in aanmerking voor een aankoopsubsidie. De korting kan oplopen tot zo’n 25.000 Chinese yuan per auto. Dat is omgerekend zo’n 3.200 euro. Goed nieuws voor de Chinese koper, slecht nieuws voor de Chinese automerken zoals NIO en Xpeng Motors. Deze partijen hebben er een sterke concurrent bij. Daarnaast heeft Tesla als buitenlands merk niet langer te maken met een aankoopheffing omdat ze nu in China auto’s bouwen.