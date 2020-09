Uitslag Formule 1: Grand Prix van Rusland 2020 - Autoblog.nl

Evenaart Hamilton het record van Schumacher, in de Grand Prix van Rusland?

Voor vrijwel volle tribunes gaat vandaag alweer de tiende Grand Prix van het jaar van start. Wie had dat gedacht in maart toen de Grand Prix van Australië op het laatste moment werd afgelast. Op een gegeven moment werd het de vraag of we überhaupt nog een F1 seizoen van enige substantie zouden krijgen in 2020. Na een productieve zomer hebben we echter alweer de nodige verloren tijd goedgemaakt. Het is nu alleen nog even hopen dat we ook zo door kunnen gaan…

Er staan immers nog wat races op de kalender die normaal gesproken wat spannender zijn dan de race in Sochi. Maar gisteren was er op dat vlak toch goed nieuws te melden na de kwalificatie. Max Verstappen pakte brutaal P2 af van Bottas. Bovendien moet Hamilton na problemen in Q2 op de zachte band starten, terwijl MV33 en VB77 op de mediums starten. Dat kan dus nog wel eens spannend worden in de race.

Een van de thema’s van de race is verder dat Hamilton vandaag het record aantal F1 overwinningen van Michael Schumacher kan evenaren. De Brit staat momenteel op 90 zeges, Schuey wist er in zijn carrière 91 te verzamelen. Kan iemand de Brit vandaag nog even van deze mijlpaal afhouden?

Start

De start is meestal het meest enerverende deel van de race in Rusland. De run naar de eerste knik is bijzonder lang, dus kan iedereen lekker slipstreamen. Ook dit keer is er weer voldoende te beleven. Bottas komt beter weg dan Max en is de olijke Nederlander meteen voorbij. Daarna kruipt hij in de slipstream van teammaat Hamilton. Heel even lijkt Bottas eindelijk eens zijn kopman te grazen te nemen. Hij kiest de buitenkant, maar schiet iets te ver door. Je kan ook zeggen dat ‘ie net iets teveel ruimte laat. Lewis kan counteren en gaat terug naar P1.

Verstappen moet achter de Mercs verdedigen tegen Ricciardo. De Ozzie kiest de binnenkant bij het aanremmen van de eerste chicane. Max gaat voor de exitroute door de twee krappe poortjes. Hij verliest daarmee een plekje aan zijn oude teamgenoot. Achter de koplopers roken de McLarens een zware pijp. De oranje brigade komt toch al niet goed weg en vervolgens gaat het helemaal mis.

Sainz kiest net als Max voor de exitroute, maar is daarbij ‘iets te enthousiast’. Hij rijdt de linker voorkant van de MCL35 compleet aan barrels. Norris ziet het gebeuren en gaat opzichtig van zijn gas om zijn teammaat te ontwijken. De rest doet dat iets minder heftig en dus wordt Lando door Jan en alleman voorbijgereden.

Iets verder op het circuit tikt Charles Leclerc zonder pardon Lance Stroll in een spin. De Canadees krijgt zijn W10 kennelijk niet van zijn plek, dus besluit de wedstrijdleiding wederom in de eerste rond een safetycar de baan op te sturen. Kunnen ze ook even de brokstukken van Sainz’ McLaren opvegen. De SC komt net iets te laat voor Ricciardo. DR3 maakt een foutje, waarvan Max en en Esteban Ocon profiteren om hem even voorbij te piepen.

Een aantal coureurs waaronder Albon maken gebruik van de safetycar om de hardste compound banden te monteren. Het asfalt is in Sochi zo boterzacht dat je daar in principe de rest van de race op uit kan rijden. Kijken we even naar de slagvolgorde zien we dat de Hazen maximaal geprofiteerd hebben van goede starts. Grosjean is van P16 naar P10 gegaan, Magnussen zelfs van P18 naar P9. Kijk, dat is nog eens Jos Verstappenesque.

Als de safetycar weer naar binnen komt zien we dat de race net als in Monza wat extra spanning krijgt door een straf voor Hamilton. De Brit heeft bij het opwarmen een tweetal proefstarts gemaakt op plekken waar dat niet mag. Foei toch. Het levert hem evenzoveel tijdstraffen op van vijf seconden, in totaal dus tien seconden. Dat wordt een pijnlijk verhaal voor Lewis, want omdat hij op de softs niet voluit lijkt te gaan blijft de rest van het veld voorlopig aardig in de buurt van de koploper. Perez haalt ondertussen Ricciardo in en kan op weg naar Ocon.

Mid Race

Lewis stopt aan het einde van ronde 16 en valt terug tot achter Vettel op P11. Dat betekent dat Bottas nu leidt voor Verstappen. Hamilton vraagt zich af waarom hij nu in de pits moest stilstaan in plaats van de tijdstraf inlossen aan het einde van de race. Maar ja, dat staat gewoon netjes beschreven in het reglement. Als je banden wisselt, moet je ook een eventueel strafje inlossen.

Als Ocon stopt vanaf P4 lijkt de pijn voor HAM enigszins mee te gaan vallen. De Fransman komt namelijk achter de Brit weer de baan op. Maar hij verliest natuurlijk wel veel tijd op teammaat Bottas en onze Max. Perez blijft na zijn stop Ocon voor, die klem zit achter Vettel. Voor Racing Point werkt in dit geval dus de overcut, ook al omdat de Renaults qua rees pees iets tegen lijken te vallen. Hamilton voelt de overwinning wegglippen en is ouderwets passief agressief aan het janken op de radio. Het team heeft hem te vroeg laten stoppen, dus hij moet zijn banden nu wel managen…wèèèh. Hij hoeft geen informatie meer te horen, want het maakt allemaal niks meer uit…wèèèh. Wèèèh…

Net nadat Renault Ricciardo voorbij Ocon loodst, komt Verstappen aan het eind van ronde 25 binnen vanaf P2 voor zijn eerste stop. MV33 heeft tien seconden achterstand op Bottas. VER komt als vierde weer de baan op, vlak achter Kvyat en Leclerc die nog niet gestopt zijn. Bottas stopt een ronde later en komt als leider weer terug de baan op.

Verstappen maakt kort werk van Kvyat en Leclerc verdwijnt voor zijn neus als de Monegask naar binnen komt. Toch is het verschil hierna al bijna twaalf seconden. Max heeft zes seconden speling naar Hamilton, die nu nog even klem zit achter Kvyat. Dat laatste duurt tot het eind van ronde 30, als Kvyat binnenkomt voor zijn eerste pitstop. Hamilton kan nu op Verstappen gaan jagen, mits de enorme bokkenpruik op zijn hoofd de Mercedes niet te zwaar maakt.

Bij Renault komt er een onhandige straf voor Ricciardo. Ondanks dat Ocon hem voorbij liet, verremde de honingdas zich daarbij in de eerste knik. Technisch gezien kwam hij daarbij dus buiten de baan en won hij daarmee een positie. Dat mag, zelfs niet als het de bedoeling is van alle partijen. Of zou Ocon stiekem toch wat geroepen hebben over de radio? Hoe dan ook levert het Daniel vijf seconden straf op. De Ozzie neemt die echter op de kin en laat zijn team weten dat hij dan maar wat sneller zal rijden. Kijk, zo kan het dus ook.

De race degenereert vervolgens een beetje in het snoozefest dat we kennen van Sochi. Eerste rijdt Bottas met een seconde of twaalf op Max. Verstappen heeft vervolgens ongeveer tien seconden op Hamilton, die dus niet dichterbij komt. Weer tien seconden achter Hamilton rijdt Perez en daar weer tien seconden achter doet Ricciardo zijn rondjes. Pas vanaf daar wordt het interessanter, want Leclerc op P6 blijft ongeveer in de window zitten om Ricciardo’s plek na diens straf af te pakken. Achter Leclerc rijdt Ocon, die Daniil Kvyat op de mediums in zijn nek heeft hijgen.

Ver buiten de punten vecht Vettel een robbertje uit met Grosjean. Het is wel weer pijnlijk voor Vettel, die echt gigantisch om de oren wordt gereden door Leclerc vandaag. Omdat Grosjean bij het gevecht met Vettel de piepschuim borden na de eerste chicane aan barrels rijdt, komt er even een Virtual Safetycar. Gasly maakt daar gebruik van om nogmaals te stoppen. Of dat verstandig is met nog tien rondjes te gaan valt te bezien, want Pierre valt van een easy P9 terug tot P11 achter Albon en Norris. Dan kan hij die misschien wel weer inhalen, maar ja…dan heb je wat je al had. Gevoelsmatig een beetje een blundertje van Alpha Tauri.

Finish

De move levert in ieder geval nog wel een beetje spektakel op. Het betekent namelijk dat Norris, Albon en Gasly vlak achter elkaar rijden. Eerst lijkt Albon Norris aan te kunnen vallen, maar als Lando die aanval afslaat is hij een makkelijke prooi voor Gasly. Zo rijdt Albon wederom rond als laatste van de vier Red Bull rijders.

Norris is echter duidelijk de langzaamste van de drie, want nadat hij even ontsnapt leek, rijdt Gasly er makkelijk weer naartoe met Albonio in zijn kielzog. PG10 pakt Norris in de eerste bocht en even later verremt Norris zich waardoor Albon er ook voorbij kan. Norris komt daarna de pits in, terwijl Verstappen de snelste ronde van de race neerzet. Verstappen rijdt een seconde per rondje sneller dan VB77. De Fin probeert misschien zijn elektro-power te sparen voor een eigen aanval op de snelste ronde. Even gaat Gasly naar de snelste ronde op zijn verse mediums, maar dan pakt Bottas de hete aardappel inderdaad af. Hamilton kan het allemaal gestolen worden, zo lijkt het.

En zo wint Bottas dus eindelijk weer eens, voor Verstappen op een knappe tweede plaats. Hamilton wordt derde en moet dus nog even wachten op het evenaren van Schumacher. De Brit moet ook oppassen voor extra strafjes, want hij krijgt er twee penalty points bij op zijn Super Licence en staat daarmee nu op tien stuks. Perez sprokkelt weer lekkere puntjes voor Racing Point met P4 en Ricciardo houdt voldoende tijd over op Leclerc voor P5.

De tweede helft van de top-10 wordt dus aangevoerd door CL16, die eindigt voor Ocon, Kvyat, Gasly en Albon. Albon krijgt nog wel een straf van vijf seconden, maar mag wel de tiende plek houden. Of dat voldoende is in dezelfde auto die vandaag ook tweede wordt, mag iedereen zelf beslissen. Persoonlijke opstekers die geen puntjes opleveren zijn er voor Giovinazzi, die achter Leclerc de beste ‘Ferrari-man’ is op P11 en voor Latifi, die Russell en Grosjean achter zich houdt in de race.

Een dolblije Bottas herhaalt nog maar eens dat zijn criticasters de hand aan zichzelf mogen leggen. Of hij daarvoor voldoende gepresteerd heeft dit jaar, mag iedereen ook voor zichzelf bepalen. En nu weer op naar de Eifel, waar over twee weekjes de volgende Grand Prix verreden zal worden op de Nürburgring. Op de vrijdag gaat Mick Schumacher daar naar verluidt zijn debuut maken…Spann0nd.

Volledige uitslag Formule 1 Rusland 2020

Bottas – Mercedes VERSTAPPEN – Red Bull Hamilton – Mercedes Perez – Racing Point Ricciardo – Renault Leclerc – Ferrari Ocon – Renault Kvyat – Alpha Tauri Gasly – Alpha Tauri Albon – Red Bull Giovinazzi – Alfa Romeo Magnussen – Haas F1 Vettel – Ferrari Raikkonen – Alfa Romeo Norris – McLaren Latifi – Williams Grosjean – Haas F1 Russell – Williams

DNF

Stroll – Racing Point

Sainz – McLaren