Hamilton: "FIA probeert mijn kampioenschap af te remmen" - Autoblog.nl

Hamilton loopt leeg na de Grand Prix van Rusland. Onder andere de FIA moet het ontgelden.

Lewis Hamilton had niet helemaal zijn weekend in Rusland. Hij kon het record aantal zeges van Michael Schumacher evenaren, maar dat mocht uiteindelijk niet zo zijn voor LH44. In de kwalificatie ging het eigenlijk al mis. HAM zette zijn Mercedes wel op pole nadat Bottas de snellere van de twee Mercedes coureurs leek in alle eerdere sessies. Maar hij deed dat nadat hij Q2 doorkwam op de zachtste compound. Voor de race dekte Lewis zich dus al in. In zijn ogen hadden Verstappen en Bottas de betere strategie, ondanks dat Pirelli het tegendeel beweerde.

In de race overleefde Hamilton wonder boven wonder de run naar de eerste bocht als eerste op de baan. Het was close, maar Bottas had net niet voldoende gogme om LH44 te verschalken in de eerste knikken. Toch ging het daarna alsnog mis voor Lil’ Lewis. Hij kreeg een dubbele straf van de FIA die zijn kansen om de wedstrijd te winnen een knauw gaven die uiteindelijk onoverkomenlijk bleek. Het vergrijp: twee proefstarts op punten waar dat niet mag bij het rijden naar de grid voorafgaand aan de race.

Zoals we het kennen van Lewis, was hij niet te genieten toen het op deze manier misging. Tijdens de race al helemaal niet, zoals bleek over de radio. Lewis engineer kreeg te maken met de passief aggresieve houding waarvan LH44 zich wel vaker bedient op dit soort momenten. Die engineer was trouwens ook niet helemaal onschuldig in dit geval. Hij had Lewis namelijk verteld dat die starts maken wel oké was. Ook na de race was Lewis nog verbolgen. Tegenover de oranje Mic was hij nog vrij mild, maar voor eigen parochie bij Sky Sports F1 liep de Brit toch redelijk leeg:

Ik weet zeker dat nog nooit iemand twee keer vijf seconden straf heeft gehad voor zoiets belachelijks. Ik heb niemand in gevaar gebracht en heb mijn leven lang dit al op honderden circuits gedaan. Lewis Hamilton, denkt dat ze altijd hem moeten hebben

Lewis suggereert ook dat de stewards van de FIA een agenda hebben om het kampioenschap een beetje spannend te houden:

Natuurlijk proberen ze mij te stoppen. Maar het is oké, ik moet gewoon blijven focussen en we zien wel wat er gebeurt Lewis Hamilton, draagt volgende race waarschijnlijk een hesje met ‘why always me?’

Hamilton was waarschijnlijk toch al niet blij met de FIA dit weekend. De regelgever verbood namelijk op een subtiele manier de politieke protesten van Lewis op het podium door een soort dresscode in te stellen. Misschien speelt dat ook mee voor Lewis, maar zijn relaas blijft natuurlijk de zweem hebben van zure druiven.

Toch krijgt de wereldkampioen ook bijval, uit zowel extreem verwachte als ook onverwachte hoek. Mercedes teambaas Toto Wolff liet het volgende optekenen:

De stewards gaven aan dat het niet de plaats is waar je normaal een proefstart doet. Daar ben ik het mee eens. Maar in de notities staat dat je na de lijnen een proefstart mag doen aan de rechterkant. Dat is wat hij [Lewis] deed. Er is ruimte voor interpretatie. We moeten analyseren waarom we allemaal samen de fout hebben gemaakt. Lewis heeft in zijn leven al veel tegenslagen gekend en wij vinden de straf ook allemaal te zwaar. Toto Wolff, vindt dat Lewis Hamilton een hard knock life heeft gehad

Goed die was natuurlijk te verwachten. Zelfs als Hamilton ananas op zijn pizza besteld zou Toto zijn pupil nog in bescherming nemen. Opvallender is dat ook niemand minder dan ons feestbeest Max Verstappen Lewis bijvalt. Los van het feit dat Hamilton vandaag niet kon winnen, heeft Lewis nu namelijk ook tien strafpunten op zijn licentie staan. Twee daarvan scoorde hij vandaag. De eerste verlopen pas in november. Mocht LH44 er nog twee bijkrijgen voor die tijd, moet hij een race uitzitten, wat natuurlijk een ongekende sensatie zou zijn. Verstappen vindt de FIA met name op dit punt echter wel wat te streng vandaag:

Ik denk dat de tijdstraffen die Lewis heeft gekregen al pijnlijk genoeg waren. Twee punten? Ja dat vind ik iets te hard. Max Verstappen, is geen fan van keihard aanpakken

Waarvan akte. Wat vind jij, heeft Lewis gelijk, of kijk je al vooruit naar de eerste overwinning van Stoffel Vandoorne?