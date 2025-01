Chique Mercedes limo met sterrenhemel is een koopje!

Acht zitplaatsen, white walls wielen, vallende sterren in de hemel: dit is wat je wilt!

Het kan aan mij liggen, maar voor mijn gevoel raken limousines wat in de vergetelheid. Af en toe zie je nog een roze Hummer-limo online voorbij, maar echt relevant zijn ze niet meer. Daarom voel ik de plicht om de GTA San Andreas-gloriedagen te laten herleven en de uitgerekte veelzitters weer onder de aandacht te brengen.

Daarvoor moet ik natuurlijk met iets interessants komen. Een afgetrapte Lincoln Town Car Stretch ken je wel. Maar heb je deze Mercedes E-klasse limo al eens gezien? Ik ook niet. Nog lekkerder: de Mercedes limo staat voor een behoorlijk betaalbaar bedrag te koop op Marktplaats.

De Mercedes E-klasse 320 limousine

De dealer uit Alphen aan de Rijn schrijft dat hij de limo kocht voor een verjaardagspartijtje van zijn dochter. Hij hoopt de Merc nu weer te verkopen, maar anders houdt ie hem net zo lief in eigen bezit voor andere feestjes en partijen. Dat klinkt natuurlijk als een goede verkoopmethode, maar ik snap wel wat de verkoper zo interessant vindt aan deze limo.

Ten eerste ziet deze E-klasse van de W210-generatie er helemaal niet slecht uit. De witte carrosseriekleur in combinatie met de zwarte accenten en white wall-covers op de wielen doen het oog goed. Daarnaast loopt de 3,2-liter V6 niet op LPG zoals je misschien zou verwachten, maar gewoon op benzine. Het blok produceert trouwens 220 pk.

Binnenin is er ruimte voor acht personen: twee voorin, drie op de eerste achterbank en drie op de tweede achterbank. Volgens de verkoper zouden alle gadgets het in het interieur moeten het doen. Denk aan stoelen, banken en het stuur dat elektrische verstelbaar is en elektrische ramen.

Verder is er voorin een extra schermpje geplaatst met onder andere Apple CarPlay, Android Auto en het beeld dat via de achteruitrijcamera wordt gedeeld. Achterin kunnen passagiers zich vergapen aan een sterrenhemel. Deze lichtjes zouden professioneel geplaatst zijn. Je kunt de lampjes instellen via een app. Zo kan de hemel 1.500 verschillende kleuren laten zien en zelfs vallende sterren simuleren. Heel erg Rolls-Royce allemaal.

Wat kost de Mercedes limo van Marktplaats?

Nog nadelen? De Mercedes is in 1999 gebouwd om naar het Verenigd Koninkrijk te gaan. Het stuur zit dus aan de rechterkant. Verder is de tellerstand in mijlen. Daarom heeft de E-klasse limousine geen 63.944 kilometer gereden, maar 102.908 kilometer. Nog steeds bar weinig voor een auto van 25 jaar oud. De prijs valt wat mij betreft allezins mee. De dealer uit Alphen aan de Rijn zet de Mercedes limo op Marktplaats voor € 6.500. Dat is ruim € 10.000 minder dan een Volvo S80 limousine.

Bedankt voor de tip, Koen!