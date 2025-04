Leaseauto’s op benzine worden duurder, maar niet voor jou

Een nieuw klimaatpakket is op komst en een opmerkelijke verandering is dat leaseauto’s op benzine duurder worden. Dit merk jij daarvan.

Na de voorjaarsnota in het achterhoofd hebben we weer even helder wat er allemaal duurder dan wel goedkoper wordt in autoland. De Ministerraad heeft vandaag in ieder geval een klimaatpakket goedgekeurd dat vanaf 2027 in werking moet gaan treden. En dat gaat vooral over leaseauto’s van de zaak. Dit gaat er veranderen.

Klimaatpakket: heffing op benzineauto’s

Wat er met name gaat veranderen is dat er een boete komt voor niet-elektrische auto’s in de zakelijke lease. Namelijk een eindheffing van 52 procent voor het bijtellingsbedrag. BOVAG, die het kaf van het koren scheidt voor ons, neemt als rekenvoorbeeld een fiscale waarde van 40.000 euro, wat met 22 procent bijtelling 48.800 euro wordt. 52 procent daarvan, dus 4.576 euro, wordt doorbelast als boete, waarmee een auto van 40.000 euro dus ruim 13.000 euro duurder wordt aan het einde van het termijn. Extra bijtelling. Oei.

Niet voor werknemer

Wie nu al driftig van plan is in de pen te klimmen omdat jouw volgende leaseauto toch weer een dikke diesel zou worden: houd je verontwaardiging nog even vast. Deze eindheffing mag namelijk NIET doorbelast worden naar de werknemer. Het is dus vooral aan de werkgever om te bepalen of auto’s met een benzinemotor op deze manier nog interessant zijn. Zo ja, dan merkt de werknemer die de auto leaset er behalve de 22 procent bijtelling die toch al bestaat er niks van. Omdat EV’s vrijgesteld zijn van deze regeling, zal een elektrische auto voor de werkgever interessanter worden om aan te bieden. Dat zorgt weer voor vergroening van het wagenpark.

Nieuwe MRB-regels EV

Minder spannend uit het klimaatpakket is nieuwe regels rondom motorrijtuigenbelasting op elektrische auto’s. Die moeten dus nu MRB betalen, maar vanwege de hoge gewichten van EV’s wordt gerekend met 40 procent korting om de prijs-gewichtsverhouding te compenseren. Op Prinsjesdag in 2024 is dit verlaagd naar 25 procent. Dat wordt nu deels gecorrigeerd door van 2026 tot en met 2028 dit percentage naar 30 procent te verhogen. Vanaf 2029 wordt dit wel 25 procent. Dit wordt gepaard met een verlaging van de energiebelasting op EV’s.

Ten slotte staat in het klimaatpakket dat een nieuwe rekenmanier overwogen wordt voor MRB. Waar niet het wagengewicht, maar vooral de omvang van een auto meespeelt in de ‘MRB-boete’ die een auto ontvangt. Zo wordt hopelijk voorkomen dat een kleine EV met een hoog wagengewicht te erg benadeeld wordt vanwege het extra gewicht. Dat heeft nog sleutelwerk nodig, dus daar worden geen concrete veranderingen over aangekondigd.