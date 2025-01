Nederland helpt Tesla om zelfrijdende auto’s in Europa te krijgen

Musk noemt Nederland als vertegenwoordiger die de plannen voorlegt bij de EU.

Tesla wordt gezien als de voorloper op zo’n beetje elk EV-gebied. Het merk was de initiator van de transitie, bracht als een van de eersten een betaalbaar, goed verkopend model op markt en liet al snel auto’s deels autonoom rijden. Maar de Nederlandse primeur voor autonoom rijden op het niveau 2+, die is voor Ford. Daar hoopt Elon Musk dit jaar overheen te gaan met Full Self Driving in Europa. Hiervoor wijst Musk Nederland land als partner in crime.

Na het presenteren van de – ietwat tegenvallende – jaarcijfers en het bekendmaken van een nieuw betaalbaar model is het tijd voor vragen en antwoorden. In een antwoord op een vraag haalt Musk zijn autonome missie aan. ”Ik heb er alle vertrouwen in dat we tegen het einde van dit jaar onbegeleide, volledig zelfrijdende Tesla’s in Austin en in verschillende andere steden in Amerika zullen hebben uitgebracht”, pocht Musk.

Zelfrijdende auto’s in Europa

In 2026 moet het ook in de rest van Noord-Amerika mogelijk zijn om niet meer zelf te hoeven rijden in een Tesla. Het volledig autonome systeem naar Nederland en Europa brengen wordt volgens de Tesla-baas een lastigere kluif. Hij hekelt de vele regeltjes die we hier hebben. ”Zoals het grapje gaat: Amerika innoveert, Europa reguleert”, lacht Musk. Volgens hem zijn er te veel vertegenwoordigers die invloed hebben op beslissingen in ons continent.

Als voorbeeld noemt hij volledig autonoom rijden. ”Alleen om onbegeleide volledig zelfrijdende auto’s in Europa uit te brengen, ook al werkt het [systeem] heel goed, moeten we door een berg papierwerk ploeteren met Nederland, onze primaire regelgevende autoriteit”, zegt Musk. Aha! Dus Musk kijkt naar de regeltjes in Nederland om te kunnen concluderen of hij zijn Full Self Driving in Europa kan invoeren.

Zelfrijdende Tesla’s komen eraan dankzij Nederland

Musk vervolgt: ”Nederland presenteert ons aan de EU in mei, geloof ik. We verwachten dat het dan wordt goedgekeurd.” Samengevat: volgens Musk zijn Tesla en de Nederlandse overheid door de Europese regels voor zelfrijdende auto’s gegaan om te kijken hoe Full Self Driving hier legaal kan worden. In mei moet daar een vervolg aan komen wanneer Nederland het plan aan de Europese Unie presenteert.

Wellicht dat dan de autonome regels worden verschoven naar niveau 3 of zelfs hoger. Dat zal wel moeten om Tesla’s volledig autonoom te laten rijden. Hopelijk krijgen we daar in mei duidelijkheid over. Nog even afwachten dus voordat je de uitgebreide versie van FSD hier kunt gebruiken.