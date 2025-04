Lekker uitgevoerde BMW M3 kent zijn klassiekers

Wie herkent de kleur die gekozen is op deze BMW M3 op Marktplaats?

De F80- en F82/83-generatie van de BMW M3 was een beetje een ommezwaai. De steeds verder groeiende motor bereikte zijn climax bij de V8 van de M3 E9x, maar vanaf de generatie erna werd weer een stapje teruggedaan naar een zes-in-lijn. Qua cijfers was dit wel weer een stap vooruit, want er werd voor het eerst in de M3-geschiedenis gebruik gemaakt van turbo’s. De S55B30 legde de basis voor wat we nu nog steeds kennen in de BMW M3. Uiteraard profiteerde je ook van het feit dat de 3 Serie an sich weer een generatie verder was, wat ook het nodige deed met de styling.

‘Ingetogen’

Nou weet je -helemaal als liefhebber- snel dat je met een M3 te maken hebt, maar vergeleken met de E9x en helemaal de G8x is de F8x altijd ietwat ingetogen gebleven. Niet een compleet nieuwe neus zoals zijn opvolger en voorganger, maar gewoon de standaard M3-mods. Grote velgen, brede wielkasten, dikke diffusor met vier uitlaten, hertekende koeling in de bumper en een koolstofvezel dak. Maar, en dit was ook de valkuil van de F80, een leek ziet er waarschijnlijk niet veel meer in dan bij een normale F30 met M-pakket.

Uitvoering BMW M3 op Marktplaats

Het zorgt voor verdeeldheid als je terugkijkt op alle zes generaties BMW M3. Was de F80 nou geniaal of juist een beetje de ‘saaie’ M3? Qua styling is het in ieder geval een dikke topper. Daar helpt een goede uitvoering bij. En graven in het oude BMW-aanbod middels Individual is dan altijd een leuke toevoeging, zoals bij het exemplaar van vandaag.

Estoril Blue

De echte kenner had de lakkleur van deze BMW M3 al herkend: het is namelijk Estoril Blue. Die kleur was prominent aanwezig bij de E36-generatie, optioneel ook meer BMW’s van die periode. Op de modernere F80 staat het ook puik. Grappig genoeg had je daar dus Individual voor nodig, maar op de F30 na de LCI was Estoril Blue II één van de geselecteerde opties. Een F30 in deze kleur is dus niet ongewoon, maar een F80 is bijzonderder. Volgens de verkoper zijn er maar 11 van, waarvan 7 in Europa.

De specificatie is afgemaakt door de welbekende dubbelspaaks M-velgen, Styling 437M voor de nerds. Deze M3 heeft het eerder genoemde carbon dak. Hij is van na de facelift, voor de M3 betekende dat geen andere voorkant maar wel de volledig met led verlichte achterlichten.

Binnenin was minder ruimte voor creativiteit, want de BMW M3 heeft zwart lederen bekleding met carbon inleg. Wel zien we vrijwel geen lege knopjes, al was een M3 standaard sowieso al geen kerker. Da’s het leuke van een M3, naast een driftkanon is het ook gewoon een middenklasse sedan met een prima aanbod luxe opties.

Dat driftkanon is dus met dank aan de S55B30 zes-in-lijn met 431 pk en 550 Nm. Sprinten naar 100 lukt in 4,1 seconden, want bij deze generatie M3 gebeurde de aandrijving nog enkel via de achterwielen. Dit exemplaar is uitgevoerd met de welbekende DCT.

Kopen

De inmiddels negen jaar oude BMW M3 op Marktplaats is een origineel Nederlandse auto met 70.000 kilometer op de klok. De helft aan afschrijving in die tijd klinkt redelijk, maar bedenk dan wel dat deze auto nieuw meer dan 125.000 euro kostte. Daar is nu de helft van over, namelijk 62.950 euro. Dan heb je een heerlijke historische kleur op een lekkere powerbeul van een sedan. Koop dan!