McLaren stoomt Ferrari F80-killer met 1.275 pk klaar

Oh ja, de McLaren W1 was er ook nog.

Zijn we hypercarmoe geworden met z’n allen of lijkt het maar zo? In 2013 was de komst van de McLaren P1, de LaFerrari en de Porsche 918 echt een big deal. De opvolgers – de Ferrari F80 en de McLaren W1 – lijken een stuk minder hype te genereren. We zouden bijna vergeten dat die laatste überhaupt gepresenteerd is.

De onthulling was ook een beetje raar. Vanuit het niets slingerde McLaren opeens een opvolger van de P1 de wereld in. Dit gebeurde slechts anderhalve week voor de onthulling van de F80, dus je zou bijna denken dat McLaren de introductie naar voren had gehaald om Ferrari voor te zijn.

Vervolgens was het weer maanden stil rondom de McLaren W1, maar nu krijgen we toch weer een teken van leven. De Britten delen wat testplaatjes om te laten zien dat de auto toch echt in aantocht is.

McLaren heeft de auto uitvoerig getest op de poolcirkel, dus koude omstandigheden zijn geen enkel probleem voor de W1. Dat is goed om te weten voor de toekomstige eigenaren. Oké, we zullen verder niet flauw doen, we begrijpen dat fabrikanten de extremen op moeten zoeken tijdens het testen.

We zullen ook nog even de specificaties oplepelen, mocht je die vergeten zijn. Waar de Ferrari F80 een V6 heeft, beschikt de McLaren gewoon over een dikke V8. Met behulp van twee turbo’s levert deze 928 pk, maar dat is nog niet alles. Het is uiteraard een hybride, wat het systeemvermogen op 1.275 pk brengt. Dit maakt een (begrensde) topsnelheid van 350 km/u mogelijk.

Mocht je interesse hebben, dan moeten we je teleurstellen. Alle 399 exemplaren zijn al uitverkocht. De eerste klanten zullen waarschijnlijk pas volgend jaar hun auto ontvangen. Er zal vast ook wel een Nederlandse verzamelaar zijn die er eentje besteld heeft, dus we zijn benieuwd wanneer er eentje op gele platen komt.