Populaire racegame komt naar PlayStation met geweldig welkomstcadeau

Ter ere van de release van een populaire racegame voor de PlayStation 5 mag je vier geweldige auto’s verzamelen.

Als je dit leest, is de kans groot dat je vroeger wel eens Gran Turismo op de PlayStation hebt gespeeld. Dat werd al gauw de kaskraker van PS-ontwikkelaar Sony. Toen Gran Turismo 4 uitkwam in 2005 was er voor het eerst weerstand vanuit de hoek van de populaire concurrent: de Xbox. En wel in de vorm van Forza Motorsport.

Forza vs. Gran Turismo

En de grap is: die games zijn grote concurrenten van elkaar, maar ook weer niet. Je hebt namelijk niet echt de keuze, omdat Gran Turismo altijd exclusief is gebleven voor de PlayStation en Forza voor de Xbox. Dat geldt voor alle titels die sindsdien uit zijn gekomen. Ook de populaire Horizon-serie van Forza, waar je niet op circuits racet maar gewoon in een grote wereldkaart mag rijden. Een replica van Mexico in de nieuwste titel, Forza Horizon 5. Die wordt dit jaar vier jaar oud en nog kan Xbox Studios de game genoeg uitmelken. Sterker nog: voor het eerst mogen PlayStation-spelers los met Forza, want Horizon 5 is vandaag uitgekomen voor de PlayStation 5 en PlayStation 5 Pro.

Cadeautjes

Uiteraard zijn de ontwikkelaars van Forza de minste niet en wordt de release voor de PlayStation 5 gepaard met een paar mooie toevoegingen aan het spel. Zo is er een nieuwe gamemodus genaamd Realms met allerlei toffe decors om in te racen. Doe je dat, dan kan je ook nog eens vier nieuwe auto’s krijgen. De Lotus Exige Cup 430, Hennessey Mammoth 1000 6×6, Lamborghini Huracán Sterrato en Revuelto. De soort auto’s die je verwacht in Forza, dus da’s allemaal leuk. Maar voor de echte nerds (en ook andere enthousiaste gamers) komt er nóg meer.

Nissan Pike Factory

Oké, open kaart: een welkomst-‘cadeautje’ is het niet, want je moet er vier euro voor uitgeven. Doe je dat, dan krijg je misschien wel de leukste auto’s ooit voor Forza. Kijk, al die supersnelle exoten zijn leuk, maar is het niet nog leuker om te kunnen rondrijden met geinige unieke auto’s die niet perse bekend stonden om hun snelheid? Zoals de Renault Kangoo in Gran Turismo 7, of de vier auto’s van de Nissan ‘Pike Factory’ die nu naar Forza Horizon 5 komen.

Wie dat even kwijt was: voor de Japanse markt bracht Nissan vier bijzondere, ietwat retro-achtige auto’s uit. Allemaal grotendeels gebaseerd op de Nissan Micra (K11) met ook diens techniek. Maar dan met unieke koetsen en unieke features. We nemen ze even met je door.

Nissan Be-1

De Micra was al een geinig autootje, maar de Nissan Be-1 is het schattige alternatief. Met meegespoten velgjes, ronde koplampen en een heerlijk simpel interieur. Zoals gezegd met de motor van een Micra, dus een 1.0 liter grote viercilinder met een heuse 52 pk. Maar goed, het weegt ook lekker weinig. En Forza kennende kan je er een waar arsenaal andere motoren in leggen middels motorswaps. Of een setje Work-velgen eronder leggen zoals vele Japanners doen en deden.

Nissan Pao

De Nissan Be-1 en Pao zijn nauw verwant aan elkaar, ook qua technische basis. De Pao is iets ouderwetser vormgegeven, met chromen bumpers, geribbeld exterieur en zelfs een stoffen kapje dat open kan (en ja, dit werkt ook in Forza, dus dat is leuk). Voor de Pao geldt dus ook dat je een turboloze 1.0 liter krijgt met 52 pk, ook met de optie voor andere motoren in de game.

Nissan S-Cargo

Dan de twee Nissan Pike Factory-auto’s die het meest herkenbaar zijn. De S-Cargo is vernoemd naar een slak (escargot) wat ook terugkomt in het design, een soort slakkenhuis met twee koplampen die als ogen op stengels uit de motorkap komen. De S-Cargo is een soort busje, al krijg je hem in Forza met ronde zijraampjes. In de S-Cargo ligt een 1.5 liter grote viercilinder met 73 pk uit de Nissan Pulsar.

Nissan Figaro

En wellicht de bekendste, die in Nederland ook wel eens voorkomt (als import): de Nissan Figaro. Een kleine coupé-cabrio die echt lijkt alsof ‘ie uit de jaren ’50 komt. Maar hij komt gewoon uit 1990 en heeft ook de Micra als basis. Dezelfde motor als de Pao en Be-1 maar dan met een turbo, goed voor 75 pk. Ook voor de Figaro kan je kiezen tussen open en dicht rijden in Forza.

Voldoende nieuwe content om Forza Horizon-spelers op de PlayStation een warm welkom te geven. Naast uiteraard de ruim 900 andere auto’s die Forza Horizon telt, waaronder elke generatie BMW M3/M4, Lamborghini V12 en Volkswagen Golf, om eens iets te noemen. Het klinkt wat raar om een vier jaar oude game met veel bombarie naar een nieuwe console te brengen, maar geruchtmatig komt er later dit jaar een nieuwe Forza Horizon (nummer 6) uit en die zou dan ook direct voor de PlayStation kopen. Zodat echt iedere gamer met Forza aan de slag kan. Als Xbox-eigenaar: andersom (Gran Turismo naar de Xbox) zou ook leuk zijn!