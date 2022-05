Chiron Super Sport op de rollenbank: zoveel pk heeft ie echt!

Bugatti heeft een Chiron Super Sport op de rollenbank gezet. Uiteraard is de uitkomst echt bizar veel. Maar dat het zoveel zou zijn, is gaaf.

Een hypercar heeft iets magisch. Als je heel erg hard werkt en dat keer een heleboel geluk vermenigvuldigd, kun je er ooit eentje bemachtigen. En als je er eentje hebt, doe je er waarschijnlijk heel erg voorzichtig mee. Natuurlijk, wanneer je de religie aan je zijde hebt, durf je wel met 417 km/u over de Autobahn te razen, maar dat is neit voor alle stervelingen weggelegd.

Chiron Super Sport op de rollenbank

Die topsnelheid impliceert wel dat er een enorm vermogen zit in die 8.0 liter W16 met 64 kleppen en vier turbo’s. Bugatti geeft zelf aan dat er precies 1.500 pk in zit. Maar ja. Zit het er dan ook echt in? Er zit altijd een verschil in pk’s op papier en asfalt. Sterker nog, de kans dat er precies 1600,00 pk uit komt is bijzonder klein. Maar ja, hoeveel dan wel?

Nou, gelukkig heeft Bugatti daar het antwoord op. Zij hebben namelijk een Bugatti Chiron Super Sport op de rollenbank gezet. Het moet een merkwaardig schouwspel zijn geweest. Een nieuwsgierige blonde presentator met rode microfoon die aan een goedlachse technicus vraagt of het er vermogen er wel inzit. Althans, dat is toch altijd het geval bij een rollenbankmeting?

Resultaat

Enfin, het resultaat is… 1.618 pk! Dat is 18 stuks meer dan Bugatti zelf belooft. Er zijn motoren met een lager vermogensopgave waarbij het verschil (veel) groter is. Dus valt het tegen? Nee, ze zitten er bijzonder dichtbij. Uiteraard hanteert Bugatti de nodige marges om te zorgen dat het vermogen altijd en ten alle tijde aanwezig is.

Of de eigenaar van de Bugatti Chiron op de rollenbank in kwestie tevreden is en of hij nog plannen heeft om de auto te gaan chippen (Bugattispeed?), is niet bekend. We zijn erg benieuwd wat het volgende onderwerp is van Bugatti. Een Veyron met 400.000 km op de klok die door een goudeerlijke monteur de maat wordt genomen, lijkt ons wel wat…

