Brabus 820 is GEEN Benz, maar een Porsche (geen 1 april)

Brabus wordt nu Porsche tuner. Waarom? Omdat het kan! check de Brabus 820!

Veel tuners hebben een eigen specialiteit. Bij ABT houden ze zich graag bezig met producten van de Volkswagen Group. Bij AC Schnitzer doen ze Mini’s en BMW’s. Techart doet Porsches en bij Brabus is het uiteraard Mercedes.

Maar Brabus wordt nu ook een Porsche-tuner. Dat is op zich wel een verrassende wending. Ondanks dat Brabus best wel vaak een ander merk onder handen heeft genomen, is het voor het eerst dat ze zich met Porsches gaan bemoeien.

Brabus 820

Uiteraard doen ze het om twee redenen. Ten eerste omdat er blijkbaar een markt voor is en ten tweede omdat ze het bij Brabus heel goed kunnen. Hun eerste project is de Brabus 820. De basis voor de Brabus 820 is de Porsche 911 Turbo S Cabriolet van de 992-generatie. Die is standaard al (veel te) snel, maar nu nog heel erg veel sneller. De motor is flink onder handen genomen.

Na de kietelbeurt van de heren uit Bottrop levert deze 820 pk en 950 Nm. Daarmee kun je in 2,5 seconden naar de 100 km/u accelereren, net zo snel als een Bugatti Veyron! De topsnelheid is volgens Brabus precies 340 km/u. Wij durven te wedden dat je op een lege A3 richting Meppen vast wel 341 km/u kunt halen. En 342 km/u zal ook nog wel lukken.

Enorme wielen

Verder zien we heel erg veel dingen die precies bij Brabus horen. Hierdoor ziet de Brabus 820 er absoluut niet meer standaard uit, maar is het zeker niet over de top. Dat zijn de wielen wel een beetje. Uiteraard zijn het gesmede monoblocks, in dit geval de Monoblock Z. Voor zijn ze 9,5×21 en achter 11×22. Uiteraard zijn de banden dan ook extreem: 255/30 ZR 21 op de vooras en 335/25 ZR 22 op de achteras.

Daarnaast zijn er een hoop koolstofvezel goodies. Voorspoiler, achterspoiler, skirts: het kan allemaal. Ook zijn er nieuwe sportuitlaten die veel mooier staan die van Porsche zelf, eigenlijk. Brabus is extra trots op het interieur. In tijden van vega-leer en kippenvellen, krijg je hier extra zacht leer dat handmatig wordt aangebracht.

Alle spulletjes kun je nu bestellen bij Brabus. Je hoeft trouwens niet alle onderdelen te bestellen, je mag ook cherrypicken. Als je alleen de P38S-820-powerkit wenst, kan dat ook. Prijzen geeft Brabus (nog) niet, maar ze zeggen dat je ze even mag contacteren.

We hebben ook een filmpje voor je:

Meer lezen? Check hier onze uitgebreide Brabus-special!