Eerste Bugatti Chiron Super Sport is eh… bijzonder

We wisten niet dat er zulke rijke clowns bestonden.

2 augustus 2019 was een historische dag. Althans, voor degenen die in miles rekenen. Toen brak er namelijk voor het eerst een auto door de magische 300 mph-grens. Voor ons als Europeanen is deze grens misschien minder relevant, maar 490 km/u is óók een heel indrukwekkend getal.

De auto die deze ongekende snelheid op de klok zette was de Bugatti Chiron Super Sport 300+, met Andy Wallace achter het stuur. Helaas gold dit niet als een officieel record voor productieauto’s, om de eenvoudige reden dat het een prototype was. Een productieversie ging er echter wel komen.

Er zijn uiteindelijk zelfs twee productieversies gekomen. Eerst was daar de Super Sport 300+, waar er maar 30 van gebouwd zijn. Deze waren allemaal identiek uitgevoerd in zichtbaar carbon, met oranje striping.

Vorig jaar presenteerde Bugatti echter ook de Chiron Super Sport (zonder de toevoeging 300+). Deze versie is grotendeels identiek, maar gaat iets minder hard. Hiermee haal je namelijk ‘maar’ 440 km/u in plaats van 490 km/u. Het is goed dat Bugatti het zelf zegt, anders was er waarschijnlijk niemand achter gekomen.

Bugatti heeft nu de eerste exemplaren van de Chiron Super Sport aan klanten geleverd. Daar zat ook het exemplaar tussen dat je op de foto’s ziet. Deze auto heeft een tamelijk opvallende samenstelling, om er eens een understatement in te gooien.

In de basis is de auto uitgevoerd in een fraaie lichtblauwe kleur. Niks mis mee. Dit was echter niet bijzonder genoeg voor de eigenaar, want er is een knaloranje strepenpatroon overheen geschilderd. Een Veyron L’Or Blanc, maar dan in een wat minder geslaagde kleurencombinatie.

Om de auto extra opvallend te maken zijn ook de velgen en het interieur uitgevoerd in oranje. In de grille is in oranje het getal ’38’ aangebracht. Het verhaal hierachter is niet bekend. Het zal niet de schoenmaat zijn van de eigenaar, want clowns hebben doorgaans iets grotere schoenen.

De vanafprijs van een Bugatti Chiron Super Sport is 3,2 miljoen, exclusief belastingen. De eigenaar van dit exemplaar zal vast nog een stuk meer dan dat betaald hebben, om de auto helemaal uniek te maken. Dat is in ieder geval gelukt.