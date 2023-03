Christijan Albers zwaar teleurgesteld in Red Bull

Christijan Albers is zwaar teleurgesteld in Red Bull. En waarom is dat dan wel?

Het opgewaaide zand in de Bahreinse zandbak is nét gaan liggen na de race van afgelopen zondag en nog praten wij er hier over. En niet alleen hier trouwens, dat doen ze op veel meer plekken. Maar veel van die gesprekken hebben 1 ding gemeen; Max Verstappen was niet normaal dominant in zijn Red Bull.

Alleen maar lof dus voor het team van de in België geboren Monegask met een Nederlandse vlag achter zijn naam. Maar nee. Sommige mensen zijn een beetje teleurgesteld in Red Bull. Christijan Albers bijvoorbeeld.

En al klinkt het gek, wij zijn het met hem eens.

Red Bull is té dominant, aldus Christijan Albers

De analist van Viaplay vindt het namelijk helemaal niet leuk dat de allerbeste coureur van het veld in de allerbeste auto zit. Daarmee lopen we het risico dat Max in zijn Red Bull de overige races net zo gemakkelijk wint als deze en da’s funest voor de spanning.

In de Formule 1 Podcast van de Telegraaf zegt Albers dat hij er op deze manier ‘geen fluit aan vindt’. De spanning is ver te zoeken zo en dat is jammer. Christijan had liever gezien dat Max in het tweede team had gereden, zoals in 2021.

Hij zegt; toen was het geweldig om te zien hoe Max moest vechten om alles uit die Red Bull te halen en zo toch te kunnen winnen van de snellere Mercedes. Het gaat nu te makkelijk, vindt Albers. Je moet kapot zijn na een race, omdat je meer uit je materiaal hebt gehaald dan eigenlijk mogelijk is.

Tja. Daar hebben wij eigenlijk weinig aan toe te voegen. Maar aan de andere kant, aan het eind tellen alleen de knikkers. En die zijn dit seizoen makkelijker op te halen in een Red Bull dan in elke andere auto.

We hebben het er maar mee te doen…