Uitslag Formule 1: Grand Prix van Bahrein 2023

Wie wordt er derde achter de Red Bulls, in de Grand Prix van Bahrein in 2023?

En daar is ‘ie dan, de eerste race van het jaar. Na de wintertests, Drive to Survive en onze artikelen ben je er natuurlijk helemaal klaar voor om Max zijn derde titel te zien pakken dit jaar. De vraag is alleen, welke trials and tribulations onze held er dit keer voor moet doorstaan. Is er eigenlijk überhaupt iemand die tegen onze held kan vechten?

Eigenlijk denken de meesten van niet. Echter bij Aston Martin broeit er wel iets moois. Team groen heeft eindelijk de juiste mensen weggekaapt bij de juiste teams, zo lijkt het. De AMR23 lijkt op de Red Bull RB19 en is ook ontworpen door een paar grote breinen die voorheen bij Red Bull werkten. Kan Alonso ermee naar het podium? Waarschijnlijk wel. Kan hij er ook mee winnen? Wie weet…

Eerst maar even die eerste race bekijken voor de definitieve antwoorden over de race pace van de verschillende teams. Hebben Mercedes en Ferrari misschien toch zitten zandzakken? We gaan het zien, in de Grand Prix van Bahrein van 2023!

Start

De eerste start van het jaar. Zit er ergens roest op de carbon koppeling? Bij Red Bull misschien wel een beetje, want beide Ferrari’s komen aanzienlijk beter van hun plek. Leclerc pakt Perez in en de Mexicaan moet heftig verdedigen om Sainz achter zich te houden. Dat lukt dan wel. Het is dus Red Bull – Ferrari – Red Bull – Ferrari.

Achter de top-4 probeert Alonso alle ruimte te geven aan iedereen om zijn plek te verdedigen, maar om vooral geen schade op te lopen. De veteraan weet natuurlijk dat de long run pace van de Aston er goed uitzag in de testsessies. Toch is het ALO die bijna buiten zijn schuld uit de race ligt in de eerste ronde. Kersvers teammaat Stroll klettert namelijk tegen het achterwiel van de Spanjaard aan. Als bij een mirakel kunnen beide Astons door. Maar het kost wel plaatsen. Mercedes gaat met Hamilton en Russell naar P5 respectievelijk P6. De snel startende Bottas gaat Stroll ook nog voorbij voor P8.

Verderop in het veld valt Hulkenberg meteen terug na een touché op de voorvleugel. Beide Williamsen daarentegen hebben vanaf P15 en P16 een goede start. Zij klimmen gebroederlijk op naar P12 en P13. De Vries sluit achter het rijtje aan. Alleen de op harde banden gestarte Magnussen kan hij achter zich laten.

Mid Race

Al heel snel trekt Verstappen een gat naar Leclerc van enkele seconden. Perez volgt de Monegask maar kan niet inhalen en Sainz verliest een paar seconden op de Mexicaan. Een paar seconden daar weer achter zitten de Mercs. Het is een beeld dat we maar al te goed kennen van vorig jaar. De Ferrari is snel maar vreet zijn banden op, de rest kan het tempo sowieso niet volgen. Het enige verschil is dat Aston Martin meekan met de pace van de Mercs en ook de rest gevoelsmatig meer in de buurt blijft van de toppers.

Gasly is de eerste die pit voor nieuwe banden aan het eind van ronde 10. De Fransman beleeft vooralsnog geen geweldige tijd in zijn eerste race voor Alpine dit weekend. In ronde 13 zien we de eerste tekenen van de race pace van Aston. Alonso haalt Russell in voor P6. De jonge Brit heeft te veel gevraagd van zijn softs en zit door het rubber heen. Hamilton heeft dan al gepit en ook de Ferrari’s gaan voor vers zwart goud. De Red Bulls en Astons rijden door, waardoor zij nu op plek één tot en met vier liggen.

Verstappen gaat echter niet voor experimenten en reageert een ronde later met zijn eerste stop, net als Alonso. Het gat van Verstappen naar Stroll was alweer zo groot dat VER alleen een positie verliest aan PER. De Mexicaan heeft nu vrij ruimte voor zich en ruim elf seconden op onze held. Zou hij de banden naar een late eerste stop kunnen fluisteren? En wil Red Bull daar aan meewerken?

Stroll stopt in ronde 16 en komt achter Russell weer de baan op. Opvallend is nu echter vooral dat Bottas achter Hamilton rijdt en dus voor Alonso, Russell en Stroll. Nu heeft de Fin wel vaker achter Hamilton aangereden, maar het is vooral opmerkelijk omdat Bottas al gestopt is. De race pace van de Alfa (en de strategie) lijkt dus oké te zijn. Hoewel ALO en RUS uiteindelijk vrij snel voorbij komen aan Valtteri.

Perez zingt het een paar rondjes uit op zijn eerste set softs, maar maakt er geen waanzinnig lange stint van. Na zijn pitstop valt hij terug naar P3, een dikke drie seconden achter Leclerc. Interessant is dat Red Bull met beide coureurs voor een tweede set softs is gegaan. Behalve Williams zijn alle andere teams gewisseld naar hards.

Ocon heeft ondertussen een kneuzige race. Hij had al een stop & go te pakken vanwege het verkeerd innemen van de startpositie aan het begin van de race. En nu blijkt dat het team en hij de straf niet juist hebben ingelost. Daarvoor krijgt hij dus nog een straf. De Fransman is daarmee eigenlijk alleen nog in de slag met de McLaren van Norris. De andere McLaren van Piastri is inmiddels al buiten beeld uitgevallen.

De Vries is inmiddels opgeklommen naar P14. Hij zit daarmee een seconde acht achter teammaat Tsunoda, die op P11 rondrijdt. De man uit Sneek is echter flink verwikkeld in gevecht en ziet in ronde 26 Zhou weer voorbij komen. In dezelfde ronde gaat Perez (eindelijk) voorbij aan Leclerc. De Mexicaan heeft op dat moment dertien seconden achterstand op leider Verstappen. Zijn banden zijn ietsje nieuwer dan die van onze held, maar niet zodanig dat hij die dertien seconden makkelijk kan dichtrijden.

Ocons dag wordt dan nog wat slechter. Na al het eerdere geklooi heeft hij nu ook nog te hard gereden in de pitstraat. Het lijkt wel de Junkyardrace voor de Fransman vandaag, in plaats van een Formule 1 race. Van de top-8 zijn Hamilton en Stroll de eersten die stoppen aan het eind van ronde 30. Beiden gaan voor nog een set harde banden en komen terug in de top-8 als zevende en achtste.

Sainz en Russell komen een ronde later binnen. Sainz houdt zijn positie ten opzichte van Hamilton, maar Russell verliest ten opzichte van Stroll. De Canadees komt vlak achter de Brit de baan op, maar kan er dan voorbij aan het eind van het ’tweede’ rechte stuk.

Bij Red Bull is er geen drama en geen spelletje. Perez zou langer door kunnen rijden op zijn tweede set softs dan Verstappen. Maar men besluit PER als eerste binnen te halen. De Mexicaan gaat nu naar hards en komt makkelijk voor de inmiddels tevens gestopte Leclerc weer de baan op. Een ronde na Perez komt niet verrassend Verstappen binnen. Op het rechte stuk komt alleen Norris aanstormen. Maar die ligt bijna een ronde achter. Verstappen dus makkelijk naar P1, zoals door iedereen verwacht.

Alonso is met zijn stop teruggevallen tot vlak achter zijn boezemvriend Lewis Hamilton. Voor P4 wordt het nog spannend, want Sainz, Hamilton en Alonso worden gescheiden door een seconde of vier. In ronde 38 gaat het spel op de wagen. Alonso lijkt Hamilton in te halen, maar Ham kan counteren. Een ronde later is het wel raak: Alonso pakt HAM in bocht 10. Voor de Spanjaard zal alleen al voor deze move het de moeite waard zijn geweest om door te gaan met F1 op zijn 41ste. ALO gaat nu op jacht naar zijn landgenoot Sainz.

Finish

De race gaf ons al erg het déjà vue gevoel, maar dat wordt compleet als Charles Leclerc uitvalt met pech. De Monegask had al de Energy Store moeten vervangen voor de start. Nu valt hij opnieuw stil op de baan. Kortstondig volgt er een Virtual Safetycar, maar die is al snel weer weg. Sainz, Alonso en Hamilton vechten nu dus voor een podium.

Het onvermijdelijke gebeurt in ronde 46. Alonso heeft veel meer pace in de Aston Martin dan Sainz. Hij raakt de Ferrari nog even voordat hij er uiteindelijk voorbij gaat. De Fezza vreet nog steeds door de banden heen, waar de Red Bull en Aston die goed heel kunnen houden. Bij Mercedes is de slijtage misschien iets beter dan bij Ferrari, maar dat verschil is niet zo groot als vorig jaar. In de zin dat Merrie iets terug lijkt te zijn gevallen op dat vlak.

Waar Alonso namelijk Sainz achterlaat alsof deze stilstaat, maakt Hamilton niet de indruk Sainz echt te kunnen aanvallen. Het is zelfs Stroll die iets dichterbij komt aan het gevecht tussen de twee. Alonso is ook in zijn hum. In plaats van ‘GP2 Engine!’ roept hij dat de Aston geweldig is om te rijden. En de tijden ondersteunen dat. Hoewel Red Bull natuurlijk nu al lang aan het ‘managen’ is, verliest ALO in de laatste tien ronden geen seconde meer op VER. Sterker nog, hij wint marginaal op de Bulli’s.

Enfin, een mooie dag voor Red Bull dus en een mooie dag voor Aston Martin. Voor de neutrale fan is het wel een beetje schrikbarend. Er lijkt niet per se een team te zijn die het het kampioensteam moeilijk kan maken. Misschien team rood in Monaco of op andere specifieke circuits, maar niet consistent in ieder geval. Tenzij Aston Martin er echt nog een tandje bij kan zetten.

Achter de top-3 houdt Sainz toch Hamilton achter zich. Daarachter finishen Stroll en Russell. Bottas doet goede zaken voor Alfa Romeo als ‘best of the rest’ achter de nu beste vier teams. Gasly pakt vanaf de laatste plek op de grid P9 bij zijn debuut voor Alpine, op de dag dat Ocon implodeerde. Het laatste puntje gaat naar Williams en Albon, die Tsunoda nipt achter zich weet te houden. Goed nieuws voor team blauw, dat met Sargeant op P12 een stap gemaakt lijkt te hebben.

Sargeant is ook de beste ‘rookie’, terwijl onze Nyck op P14 eindigt in de Haas F1 sandwich. De Vries verslaat dus wel Zhou op race pace. De Chinees grijpt op het laatst nog de snelste ronde uit handen van Gasly. Omdat hij buiten de top-10 finisht krijgt niemand het punt voor de snelste ronde daardoor. Maar voor Alfa is dat gunstig in een eventuele strijd met team Frankrijk.

Norris is de laatste finisher in de McLaren, op een straatlengte achterstand. De Macca loopt werkelijk voor geen meter. Piastri en Leclerc zijn de mannen die niet aan de finish komen door technische malheur. Ocon heeft vermoedelijk zelf besloten maar niet meer door te rijden en wordt eveneens niet genoteerd als finisher. Op naar het altijd gezellige Saoedie-Arabië, waar over twee weken de zegereeks van Max verder gaat!

Uitslag Formule 1: Grand Prix van Bahrein 2023