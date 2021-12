DUBBELBREEK: MAX VERSTAPPEN BLIJFT WERELDKAMPIOEN!!!

Hehe, eindelijk!

Dit seizoen was een absolute nagelbijter. Lewis Hamilton en Max Verstappen waren enorm aan elkaar gewaagd. De laatste paar races leek Hamilton eindelijk in te kunnen lopen op Verstappen. En laten we eerlijk zijn: in Nederland waren de meesten tot ronde 54 behoorlijk pessimistisch. Althans, alle mensen die geen Tom Coronel heten. Het feestje duurde niet lang.

Mercedes diende namelijk direct na de race twee protesten in. De eerste was een beetje flauw, maar volgens de letter van de regel hadden ze een punt. Verstappen zou Hamilton ietsje hebben ingehaald. Enfin, die FIA was het daarmee eens, maar het was te weinig om actie te ondernemen.

Dan het tweede punt: Het gestuntel met de achterblijvers en de safetycar. Het officiële protocol is daarbij niet gehanteerd, aldus Mercedes. In principe heeft Mercedes wederom gewoon een punt. De regel werd verbroken c.q.e verbogen (afhankelijk aan welke kant je staat).









De FIA heeft nu besloten dat ook het tweede punt is verworpen. Dit betekent dat Max Verstappen wereldkampioen Formule 1 rijden is dit jaar.

Voordat we allemaal onze C200 CDI (C63 AMG uitgevoerd) in de verkoop zetten en Mercedes boycotten, is het natuurlijk niet vreemd. Het was enorm close en in beide gevallen zijn de regels de regels. Andersom zou Red Bull uiteraard ook protest hebben ingediend. Dus ja, Mercedes heeft zo wel een beetje het feestje verstierd (har har), maar in een finale waarbij het dermate close is, is het niet vreemd.

Zo, en nu is het tijd voor een bord spaghetti!