Circuitmotor: het trackday seizoen komt eraan!

Een uitzondering op dé regel: een circuitmotor wordt niet altijd beter van meer pk’s

Het zonnetje schijnt weer, dus de motoren kunnen weer uit de schuur. Nu kun je naast het rijden op de weg natuurlijk ook kiezen voor het circuit. Vaak een stukje veiliger en je kunt zonder boetes het gas flink open trekken. Dat kan natuurlijk met je straatmotor maar mocht je dan een keer crashen kan dat flink in de papieren lopen. Een circuitmotor met zaken als circuitkappen en blokbescherming is dan een beter alternatief.

Ik vermelde het hierboven al, een circuitmotor hoeft niet per se beter te worden van wat extra pk’s. Motoren met minder vermogen kunnen voor heel wat meer fun zorgen, vaak sturen ze scherper en gebruik je het vermogen vaak alleen op het rechte stuk. Neem daarom in de zoektocht naar de ideale circuitfiets ook zeker de 600 en 750 cc’tjes mee.

Straatmotor naar circuitmotor ombouwen

Het lijkt een prima idee om een goedkope straatmotor op de kop te tikken en deze om te bouwen naar een circuitmotor. Er zijn wel een aantal nadelen, naast de uren arbeid die er in gaan zitten. Zo zul je een set circuitkappen, slicks, eventueel extra velgen voor regenbanden, aangepaste remmerij, aangepaste vering en zaken als een quickshifter moeten aanschaffen als je voor het echte werk wilt gaan. Tel je alle kosten bij elkaar op dan is het vaak veel voordeliger om een circuit-klare fiets aan te schaffen.

Circuitmotor aanschaffen

Net zoals bij straatmotoren zijn circuitmotoren er in vele prijsklassen. Als je begint met circuitrijden is er vooral veel winst bij de rijder, jij dus, te behalen. Pas als je er heel wat vlieguren op hebt zitten loont het echt om naar een snelle motor of een lichtere accu te gaan kijken. Een circuitmotor hoeft geen kenteken of verlichting. Een proefrit maken wordt dus lastig tenzij je op het circuit afspreekt.

Niet alleen de motor

Met een (circuit)motor alleen ben je er nog niet. Je hebt een hoop extra zaken nodig om goed voorbereid het circuit op te gaan. Denk aan bandenwarmers om de banden op temperatuur te krijgen en paddocksteunen. Mocht je ook met regen door willen rijden is een extra set wielen met regenbanden ook geen overbodige luxe. Een helm met dubbel D-sluiting is vaak een vereiste om het circuit op te mogen, mocht je deze nog niet hebben zul je hier ook in moeten investeren. Een circuitmotor heeft natuurlijk geen kenteken, je zult dus ook moeten nadenken over eventueel vervoer. Wij speurden even over het internet voor een aantal opties.

Less is more, ook bij een circuitmotor

Met een vraagprijs van €2.750 is deze R6 heel toegankelijk voor een ieder die wilt circuitrijden. Hij is helemaal klaar voor het volgende seizoen met een radiale Brembo rempomp, aangepaste remschijven, een quickshifter, een compleet Akrapovic uitlaatsysteem, K&N luchtfilter en Pirelli Supercorsa slicks. Buiten dat de motor zelf klaar is voor het circuit is dit ook een ideale circuitmotor voor beginnende circuitrijders. Je krijgt er namelijk een aantal zaken bij die je anders los zult moeten aanschaffen. De Yamaha komt met zaken als paddockstands, bandenwarmers en een extra wielenset met regenbanden.

Let er overigens op dat met een aftermarket uitlaatsysteem vaak ook het geluidsniveau omhoog gaat. Vaak wordt er gecontroleerd op het aantal DB’s. Grote kans dat je met een niet goedgekeurde aftermarket uitlaat van de baan gehaald wordt.

Koppelmonster

Een tweecilinder staat gegarandeerd voor veel koppel. Deze 1299 uit 2017 is een ex-schademotor en is compleet opnieuw opgebouwd. De Ducati heeft al de nodige nuttige specs vanaf de fabriek. Zo wordt hij standaard geleverd met traction control, wheelie control, launch control, quick shifter en te kiezen rijmodi. De cartridges zijn vervangen door 25DDS van K-Tech en ook de originele schokbreker mocht plaatsmaken voor een 35DDS Pro Racing schokbreker. Een aardig prijzige modificatie. De stuurdemper is van Hyperpro en er is gewicht bespaard op deze circuitmotor met een lichte accu.

Op een circuitmotor werkt het schakelsysteem vaak omgekeerd. Dit zorgt ervoor dat je in een bocht makkelijker kunt opschakelen. Ook deze Panigale 1299 is voorzien van reversed schakelpatroon. Ducati’s zijn over het algemeen wat duurder, voor €11.750 staat deze circuitmotor bij jou in de garage.

Circuitklaar

Net zoals voorgaande voorbeelden heeft deze Honda circuitkappen. De SC59 is voorzien van stalen remleidingen, Hyperpro veren en een Dynojet Powercommander 5. Opschakelen doe je met de Nippon quickshifter, op de gear indicator kun je checken in welke versnelling je zit. De valbescherming op de blokdeksels is ook geen overbodige luxe bij een crash. De uitlaat is volledig standaard waardoor je de geluidsmeting op Zandvoort, Assen of Zolder gemakkelijk kunt passeren.

Deze CBR 1000 RR is compleet aangepast om op het circuit te rijden en van alle luxe voorzien. Optisch blijkt hij niet de mooiste meer maar dat is ook geen vereiste voor een circuitmotor. Met €4.750 is hij ook nog eens leuk geprijsd.

De zoektocht kan beginnen

Online is er een groot aanbod circuitmotoren. Het is belangrijk eerst goed na te denken over de wensen die je hebt. Mocht je starten met circuit rijden kan het lonen te zoeken naar een circuitmotor waarbij ook benodigdheden worden aangeboden. Al met al kan de aanschaf van alles bij elkaar hoog in de papieren lopen. Controleer goed of de uitlaat geen enkeltje paddock gaat veroorzaken. Ben je in de verleiding gekomen?