Drive-in bioscopen maken LL Cool Jesque comeback

Niet iedereen heeft Corona-nadeel. Drive-in bioscopen maken een heuse comeback.

Het leven is zwaar momenteel. Mensen worden ziek, gaan financieel aan barrels en mogen niks meer doen. Eerst was de race in Zandvoort het slachtoffer, nu willen ze niet eens meer dat je naar het strand komt. Ook voor ons bloggers zijn het zware tijden. Probeer elk artikel maar eens een nieuwe intro te schrijven met al dat Corona nieuws. Toch spinnen sommige mensen garen bij het hele gebeuren. Zo kunnen eigenaren van Drive-in bioscopen in ‘Murica zich opeens verheugen op nieuwe klandizie.

Opkomst van de drive-in

De drive-in bioscoop is al een stokoud fenomeen in ‘Murica. Neem even een jaartal in je hoofd wanneer jij denkt dat de eerste film in een drive-in draaide. Hebbes? Oké dan. Dan geven we nu de datum waarop de première echt plaatsvond: 23 april 1915 in Guadalupe, New Mexico. Dat is meer dan 100 jaar geleden dus.

De drive-in beleefde zijn gouden decennia echter van circa de veertiger tot de zestiger jaren. Het was ideaal vermaak voor de bevolking uit de uitdijende suburbs. Net zoals er bij F1 races (als ze doorgaan) tegenwoordig concerten zijn van Taylor Swift, lokten de drive-ins ook klanten met andere activiteiten. Zo waren er soms halve dierentuinen en dergelijke. Tevens kwamen de grote sterren weleens langs voor meet-and-greets met het adorerende publiek.

Neergang van de drive-in

Helaas kwam daarna de klad erin. Steeds meer mensen hadden thuis kabel-TV en videospelers. Bovendien kwam er een oliecrisis die de hele Amerikaanse autocultuur een tikkie gaf. Om teruglopende inkomsten te counteren, richtten veel drive-ins zich op ‘een ander publiek’. Klanten wilden nog wel langskomen, maar alleen voor ‘natuurdocumentaires’. Ondanks een korte opleving in de jaren ’90 is nu nog slechts 1,5 procent van alle Amerikaanse bioscopen een drive-in. Op het hoogtepunt was dat 25 procent.

Corona

Corona drijft mensen echter in de veiligheid van hun auto, lopend op spotgoedkope peut, opnieuw naar de Drive-in. Associated Press quoot de eigenaar van een drive-in in Texas als volgt:

Als er geen nieuwe films draaien, zien we normaal gesproken een afname van 40 procent in de verkoop. Afgelopen weekend hadden we juist een stijging van 40 procent. Dit is natuurlijk niet de manier waarop ik had gewild, maar ik ben wel enthousiast over de gedachte dat een nieuwe generatie kennismaakt met de drive-in. Misschien worden ze op deze manier…ik wilde zeggen besmet met het virus, maar misschien dat met andere woorden. Andrew Thomas, eigenaar Showboat Drive-in Theater in Hockney, Texas

Waarvan akte.

Image-Credit: Drive-in Cinema Schuytgraaf in Arnhem via Facebook