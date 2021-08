Officieel: Netflix komt met 4e seizoen Drive to Survive

Netflix speelt lekker in op de formule 1-hype. Na de docu over Schumacher bevestigt de streamingdienst nu ook seizoen 4 van Drive tot Survive.

Een verrassing was het eigenlijk allang niet meer, maar wel fijn dat het is bevestigd. Netflix komt volgend jaar met het vierde seizoen van de hitserie Drive to Survive.

En al zullen er vast weer mensen bijzijn die het allemaal maar nep vinden en niet gaan kijken (hoi Max), voor de echte fan van de Formule 1 is en blijft het leuk om een kijkje te kunnen nemen achter de schermen van het doorgaans zo gesloten bastion.

Met de Netflixneus in de boter

Op sommige punten moeten we Max en de andere hat0rz gelijk geven. De verhaallijnen in Drive to Survive zijn inderdaad vaak extra dik aangezet en ook de commentaren kloppen meestal niet. Maar wat zou dat? Het maakt terugkijken op een spannend jaar alleen maar mooier.

Want de makers vallen dit seizoen met hun neus in de boter. De titelstrijd is in jaren niet zo hevig geweest en het moddergooien ook niet. En dan hebben we ook Nikita Mazepin. Of Mazespin. Ik weet niet of je het beseft, maar die rijdt voor het team van Günther Steiner. Ik kan nu al niet wachten op zijn oprechte woede-uitbarstingen!

Releasedatum is nog niet bekend.

Dat de serie Drive to Survive gemaakt gaat worden is dus bevestigd. Maar wanneer we hem precies op Netflix kunnen gaan bekijken, weten we nog niet. Daar heeft de producent Box to Box Films nog niets over gezegd.

Nou, laten wij maar een voorspelling gaan doen dan. Een week of twee voordat het nieuwe seizoen gaat beginnen, kunnen we op Netflix kijken naar de nieuwe serie van Drive to Survive. Dat doen ze al drie jaar zo, dus dat zal nu wel weer gebeuren.

Rest alleen de vraag; ben jij team Max en laat je de serie aan je voorbijgaan, of hou je wel van Formule 1 en ga je de serie bingen, net als wij op de redactie?

Laat maar weten!