AB Gemist: dikste Wrangler ooit, afscheid DS7 en wat lease je voor 400 euro per maand?

Deze onderwerpen en meer komen voorbij in de Autoblog Gemist van deze week.

We begonnen de week met een bijzondere Jeep Wrangler. We reden namelijk een heuse Brute. Dit is een nieuw luxemerk en van Nederlandse komaf. Louwman Exclusive levert de auto’s van dit merk en wij reden met de Brute Richmond. Verder namen we afscheid van onze duurtester, de DS 7 Crossback. En wat kun je leasen in 2020 met een maandbedrag van 400 euro? We sloten de week af met wederom een bijzondere Mijn Auto. Namelijk een Renault Twingo R.S. Red Bull Edition!

Maandag 16 maart – Brute Richmond rijtest en video

De Brute Richmond is een niet alleen krachtiger maar ook veel luxer en meer verfijnd dan een standaard Jeep Wrangler. Hoe snel, luxe en verfijnd precies? Dat zochten we uit.

Dinsdag 17 maart – DS 7 Crossback duurtester afscheid

Onze periode met de DS Automobiles 7 Crossback zit erop. In deze video blikken we terug op de tijd die we hadden met deze duurtester.

Donderdag 19 maart – Wat lease je voor 400 euro per maand in 2020?

Wat kun je kiezen met een leasebudget van 400 euro per maand in 2020? In deze video kijken we met onze partner Mobility Service Nederland naar de mogelijkheden.

Zaterdag 21 maart – Mijn Auto: Renault Twingo R.S. Red Bull Edition

In deze Mijn Auto een Renault Twingo R.S. En niet zomaar eentje. Dit is namelijk een gelimiteerde Red Bull Edition! Eerder reden we al met de Mégane R.S. 280 van Willem, de vader van Melvin.